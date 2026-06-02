Aleksandra Uznańska-Wiśniewska urodziła! Pochwaliła się uroczym zdjęciem, znamy płeć maleństwa

Sara Osiecka
2026-06-02 18:24

Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska została mamą! Polityczka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym widać malutką rączkę bobasa i jej męża, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Zdradziła, że ich syn przyszedł na świat 25 maja.

Aleksandra i Sławosz Uznańscy- Wiśniewscy zostali rodzicami

Autor: Marek Kudelski/Super Express, Facebook

Jak na razie rodzice postanowili zostawić imię dziecka w tajemnicy. Wiemy natomiast, że para pęka z dumy, a niedawne święta - Dzień Matki i Dzień Dziecka - były dla nich w tym roku naprawdę wyjątkowe.

- Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn - napisała w poście na Instagramie.

W komentarzach od razu pojawiło się mnóstwo gratulacji dla rodziców. Nie zabrakło wielu odniesień do kosmosu - w końcu to syn astronauty: "Witaj na świecie, Mały Człowieku, gwiazdki z nieba dla Ciebie"; "Moje gratulacje! Teraz to dopiero się zacznie zabawa. Przykro mi to mówić, Drodzy Państwo, ale przy rodzicielstwie to nawet lot Pana Sławosza w kosmos to pikuś. Niech się Maluszek zdrowo chowa!"; "Niech sięga gwiazd"; "Dużo zdrowia i Kosmicznego życia dla Maluszka i Rodziców"; "Wszystkiego najlepszego dla Rodziców i Dzidziusia! Najpiękniejszy czas w życiu przed Państwem!" - czytamy.

Znak zodiaku dziecka a jego charakter

Maluszek urodzony 25 maja jest zodiakalnymi Bliźniętami, które są znakiem powietrznym rządzonym przez planetę Merkury. Cechują się towarzyskością, łatwo nawiązują relacje i są bardzo komunikatywne. Do tego uwielbiają nowości i źle znoszą nudę. Takie osoby są niebywale elastyczne, szybko przystosowują się do nowych sytuacji. Charakteryzują się bystrością, a ponadto to świetni rozmówcy i intelektualiści.

Przed synem Aleksandry i Sławosza Uznańskich-Wiśniewskich maluje się świetlana przyszłość pełna sukcesów! Z takimi zaletami na pewno osiągnie w przyszłości wszystkie, jakie cele sobie wyznaczy. Zdecyduje się zaangażować w politykę jak mama czy pójdzie w naukowe ślady taty, a może wybierze własną, zupełnie inną ścieżkę? Czas pokaże!

