Marta Nawrocka pojawiła się na gali. Takich spodni trudno nie zauważyć

Marta Nawrocka wzięła udział w Gali Orlen Ekstraligi Kobiet.

Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami.

Najmocniejszym elementem stylizacji były spodnie z jasnym detalem po bokach.

Wydarzenie poświęcono najlepszym piłkarkom sezonu i kobiecej piłce nożnej.

Marta Nawrocka w eleganckim garniturze

Marta Nawrocka coraz częściej pojawia się na oficjalnych wydarzeniach, a każda jej stylizacja jest uważnie oglądana. Podczas Gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie pierwsza dama wybrała zestaw, który łączył elegancję z wyraźnym, nowoczesnym detalem.

Postawiła na czarny garnitur. Marynarka miała jasne wykończenia przy klapach, a spodnie wyróżniały się białymi wstawkami po bokach. Właśnie ten element najmocniej odróżniał stylizację od klasycznego, czarnego kompletu. Całość wyglądała oficjalnie, ale nie nudno.

Pierwsza dama zdecydowała się też na gładkie upięcie włosów. Kok i wypuszczone pasmo odsłoniły duże kolczyki, które mocno pracowały w całej stylizacji. Dzięki temu czarno-biały garnitur nie wyglądał ciężko, tylko zyskał bardziej wieczorowy charakter.

Pierwsza dama wspiera kobiecą piłkę

Gala Orlen Ekstraligi Kobiet była wydarzeniem poświęconym najlepszym zawodniczkom sezonu. Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował ją po raz pierwszy, a obecność Marty Nawrockiej nadała spotkaniu dodatkowy, oficjalny wymiar.

Pierwsza dama odniosła się do wydarzenia także w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że był to wieczór pełen sportowych emocji i wyróżnień dla kobiet, które tworzą polską piłkę nożną.

„Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów” — napisała Marta Nawrocka.

Dodała również, że każda taka historia może być przykładem dla młodych zawodniczek, które wierzą, że ciężką pracą można spełniać sportowe marzenia.

