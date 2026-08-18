Jan Frycz na ostatnim nagraniu. Aktor planował kolejne spotkania i projekty

Jan Frycz nie żyje. Do końca pracował na nowymi projektami

W sobotę, 15 sierpnia odszedł Jan Frycz. Miał 72 lata. Wiadomość o jego śmierci trafiła do mediów dwa dni później. Przekazał ją Teatr Narodowy w Warszawie, z którym aktor był związany od wielu lat. Na razie nie jest znana oficjalna przyczyna śmierci Frycza. Wiadomo za to, że od wielu lat zmagał się z ciężką chorobą.

Mimo problemów ze zdrowiem Jan Frycz nie miał zamiaru rezygnować z aktorstwa, które było dla niego czymś znacznie więcej niż tylko wyuczonym zawodem. Do samego końca pracował nad nowymi projektami. Jak przekazali jego przyjaciele z Teatru Narodowego, jeszcze w ubiegłym tygodniu przygotowywał się do spektaklu "Oresteja" w reżyserii Luka Percevala.

Niedawno spotkał się z nim reżyser Krzysztof Skonieczny. Panowie pracowali razem przy głośnym serialu "Ślepnąc od świateł" na podstawie powieści Jakuba Żulczyka oraz filmie "Wrooklyn Zoo". To nie był koniec ich współpracy. Doskonale się porozumiewali również na stopie prywatnej. Udało im się zbudować silną więź.

Zobacz również: Olga Frycz pożegnała zmarłego ojca. Nie zawsze mieli dobre relacje. "Ostatnie lata były piękne"

Krzysztof Skonieczny wspomina Jana Frycza. Opublikował wyjątkowe nagranie

Po śmierci Jana Frycza Krzysztof Skonieczny opublikował w mediach społecznościowych ostatnie nagranie z jego udziałem. Aktor zaprosił młodszego kolegę po fachu do swojej przyczepy, gdy pracował nad swoim ostatnim projektem.

Najdroższy Janku. Zawsze mówisz: "Tylko bez uniesień, bez uniesień". Postaram się. Widzieliśmy się dosłownie chwilę temu, przy naszej ostatniej wspólnej robocie i Twojej ostatniej robocie w ogóle. Dała wszystkim tyle radości z obcowania z Tobą, a Ty byłeś taki dzielny i pełen pasji, jak zawsze. Powiedziałeś, żebym wpadł do Ciebie do kampera, bo masz dla mnie wiersz- wspomina Skonieczny.

Na opublikowanym nagraniu Jan Frycz czyta wspominany wiersz. Już nieco słabszym głosem niż zazwyczaj.

Na koniec powiedziałeś, że teraz moja kolej na wiersz dla Ciebie. Zapytałem, czy teraz. Powiedziałeś, że nie, że później. Czułem wtedy, że ściskamy się na dłużej - dodał twórca "Ślepnąć od świateł".

W dalszej części wpisu Krzysztof Skonieczny napisał, że było to ich ostatnie spotkanie na żywo, ale nie ostatnia rozmowa. Aktor zadzwonił do niego niedawno i zaproponował kolejne. Mieli się spotkać w Ogrodzie Saskim. Frycz miał również pomysł na ich następny projekt.

To było nasze ostatnie spotkanie, choć nie ostatnia rozmowa. Przez telefon powiedziałeś, żebyśmy w tym tygodniu spotkali się w Ogrodzie Saskim i zrobili wreszcie to, co planowaliśmy od dłuższego czasu: żebym wziął kamerę i żebyśmy ponagrywali te nasze rozmowy o wszystkim i o niczym. Że może ktoś chciałby tego kiedyś posłuchać. Ciebie na pewno. Wszystkie Twoje słowa mam głęboko w sercu - wspomina reżyser.

Na samym końcu wpisu wyznał, jak wielkie miał szczęście, że mógł poznać i pracować ze zmarłym artystą.

To zaszczyt i szczęście mieć Cię za Przyjaciela, Brata, Kolegę, Kompana, Współtwórcę, Sparingpartnera i Nauczyciela. To wielki dar mieć Cię u swojego boku jako Człowieka. Jesteś Najlepszy. Dziękuję Ci za wszystkie lata miłości, przyjaźni i wspólnej pracy. Się nie żegnamy. Do zobaczenia niebawem, Janku. Tymczasem - zakończył swój wpis Krzysztof Skonieczny.

Zobacz również: Poruszający gest Matyldy Damięckiej po śmierci Jana Frycza. Wystarczyła jedna grafika

24

QUIZ. Niezapomniani. Jan Machulski. Co wiesz o tym legendarnym aktorze? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodził się Jan Machulski? Łódź Kraków Warszawa Następne pytanie