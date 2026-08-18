Frycz odszedł, Damięcka opublikowała ten rysunek. Internauci są poruszeni

Matylda Damięcka od lat wykorzystuje sztukę jako swój własny język komentowania rzeczywistości. Jej minimalistyczne grafiki często pojawiają się wtedy, gdy trudno znaleźć odpowiednie słowa. Artystka reaguje nimi zarówno na ważne wydarzenia społeczne, jak i odejścia znanych osób. Tym razem sięgnęła po ołówek, by pożegnać Jana Frycza. Informacja o śmierci aktora szybko obiegła media. Frycz przez dekady był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego aktorstwa. Jego role filmowe, serialowe i teatralne zapamiętali zarówno starsi widzowie, jak i kolejne pokolenia odbiorców.

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Poruszający gest Matyldy Damięckiej po śmierci Jana Frycza. Wystarczyła jedna grafika

Wiadomość o odejściu Jana Frycza wywołała falę komentarzy i wspomnień. W mediach społecznościowych pojawiły się słowa pożegnania od osób związanych z filmem, teatrem i telewizją. Aktor pozostawił po sobie ogromny dorobek, a jego charakterystyczny sposób gry sprawił, że nawet drugoplanowe kreacje potrafiły przyciągać uwagę.

W tym szczególnym momencie głos zabrała również Matylda Damięcka. Artystka opublikowała grafikę poświęconą Fryczowi. Nie potrzebowała przy tym wielu słów. Wystarczyła prosta, oszczędna forma, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.

Damięcka wielokrotnie udowadniała, że za pomocą kilku kresek można przekazać emocje, których nie sposób zamknąć w długim komunikacie. Jej prace są często bardzo symboliczne i pozostawiają odbiorcy przestrzeń do własnej interpretacji. Tak było również tym razem.

Grafika poświęcona Fryczowi szybko zwróciła uwagę internautów. W komentarzach pojawiały się słowa wzruszenia oraz podziękowania za tak subtelne upamiętnienie aktora.

Panie Janie tak się nie robi. Za szybko, za wcześnie, ogromny smutek Pan sprawił, ogromną ciszę... - napisała jedna z internautek.

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