Julia Wieniawa z ukochanym towarzyszem smaży się na plaży. To nie piłkarz Motoru! „Moja dzidziunia”

Julia Wieniawa, po powrocie z Ibizy, korzysta z polskiego słońca, budząc spekulacje na temat nowego rozdziału w jej życiu uczuciowym.

Aktorka opublikowała zdjęcia z plaży z "ukochanym towarzyszem", co natychmiast wywołało plotki o jej nowym, tajemniczym partnerze.

Okazuje się jednak, że serce gwiazdy skradł czworonożny przyjaciel – uroczy pies Bowie, a nie piłkarz Motoru Lublin.

Poznaj historię tego wyjątkowego pupila i dowiedz się, dlaczego "dzidziunia" Wieniawy podbiła serca fanów!

Julia Wieniawa z ukochanym na plaży. To nie Hervé Matthys!

Ostatnie miesiące w mediach upłynęły pod znakiem doniesień o nowym związku Julii Wieniawy. Jej serce miał skraść Hervé Matthys, belgijski piłkarz występujący na boiskach Ekstraklasy w barwach Motoru Lublin. Para była widziana razem, nie szczędząc sobie czułości, co wywołało poruszenie zarówno w świecie show-biznesu, jak i w piłkarskich szatniach. Nic więc dziwnego, że gdy aktorka opublikowała relację z plaży z „ukochanym towarzyszem”, wielu fanów od razu pomyślało o sportowcu.

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Tym razem jednak to nie Matthys towarzyszył gwieździe. Po powrocie z gorącej Ibizy Wieniawa postanowiła kontynuować opalanie nad polskim morzem, a za kompana obrała swojego wiernego przyjaciela – psa Bowiego. To właśnie on, a nie obrońca Motoru, wylegiwał się na piasku obok swojej pani.

Kim jest Bowie? Pies jak u Lewandowskich

Tajemniczym „ukochanym” okazał się pies rasy cavapoo, który wabi się Bowie. To wyjątkowa i coraz popularniejsza hybryda, powstała ze skrzyżowania dwóch ras: przyjacielskiego i lojalnego cavalier king charles spaniela oraz niezwykle inteligentnego pudla miniaturowego. Jedną z największych zalet cavapoo jest hipoalergiczna sierść, która nie uczula.

- Moja dzidziunia - tak pieszczotliwie Wieniawa nazywa swojego pupila w mediach społecznościowych.

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Co ciekawe, na psa tej samej rasy zdecydowali się również Anna i Robert Lewandowscy, co tylko potwierdza, jak modne stały się te czworonogi wśród gwiazd. Bowie to bez wątpienia jeden z najważniejszych towarzyszy w życiu aktorki.

Nowy rozdział w życiu uczuciowym gwiazdy

Zanim serce aktorki skradł sportowiec, gwiazda związana była głównie z postaciami ze świata artystycznego. Do jej byłych partnerów należą aktorzy Antek Królikowski i Nikodem Rozbicki, a także muzyk Aleksander Milwiw-Baron. Relacja z Hervé Matthysem była więc pewnym zaskoczeniem i otwarciem na zupełnie nowe, sportowe środowisko. Mimo że cała Ekstraklasa może huczeć o jej gorących zdjęciach, dziś widać wyraźnie, kto jest jej najwierniejszym kompanem do „smażenia się” na plaży.

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