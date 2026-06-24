Wieniawa znów rozpaliła internet. W takim bikini wskoczyła na jacht

Bartosz Olszewski
2026-06-24 14:15

U Julii Wieniawy lato trwa na całego — jeszcze niedawno relacjonowała słoneczne dni na Mykonos, a dziś greckie kadry to już przeszłość. Teraz przeniosła się na rozgrzaną Ibizę, gdzie wskoczyła na jacht w towarzystwie modelek i influencerów. Popatrzcie tylko na to bikini i tę brązową opaleniznę!

Partnerka Herve Mathysa (Motor Lublin) jeszcze kilka dni temu odpoczywała na Mykonos, gdzie zatrzymała się w prestiżowym hotelu i spędzała czas m.in. z Maffashion oraz kosmetolożką Ewą Olczak‑Dziadolką. Pokazywała tam kadry z prywatnego tarasu, basenu i jachtu, w pełnym greckim słońcu. Teraz przeniosła się na kolejną słoneczną destynację – tym razem na Ibizę. 

Na najnowszych zdjęciach, które Julia Wieniawa udostępniła na Instagramie, gwiazda ma na sobie żółty strój.

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Julia Wieniawa spędza na Ibizie czas wyjątkowo aktywnie – od rana oznaczała popularną wśród influencerów hiszpańską markę, na której wydarzenie najprawdopodobniej została zaproszona.

Na jej kontach społecznościowych dzieje się dużo. Celebrytka pokazuje, jak razem z ekipą spędza dzień na jachcie, skacząc do turkusowej wody. Widać też krótkie przebitki z motorówki, na której część znajomych robi szybkie rundy.

Julia Wieniawa w ciemnożółtym bikini na drewnianym pokładzie jachtu, w tle turkusowa woda, z włosami zaczesanymi do tyłu, z rękami przy skroniach, patrząca w obiektyw. O jej wakacjach bez piłkarza dowiesz się więcej na naszym portalu.
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JULIA WIENIAWA