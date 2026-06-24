Wieniawa znów rozpaliła internet. W takim bikini wskoczyła na jacht

Partnerka Herve Mathysa (Motor Lublin) jeszcze kilka dni temu odpoczywała na Mykonos, gdzie zatrzymała się w prestiżowym hotelu i spędzała czas m.in. z Maffashion oraz kosmetolożką Ewą Olczak‑Dziadolką. Pokazywała tam kadry z prywatnego tarasu, basenu i jachtu, w pełnym greckim słońcu. Teraz przeniosła się na kolejną słoneczną destynację – tym razem na Ibizę.

Na najnowszych zdjęciach, które Julia Wieniawa udostępniła na Instagramie, gwiazda ma na sobie żółty strój.

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Julia Wieniawa spędza na Ibizie czas wyjątkowo aktywnie – od rana oznaczała popularną wśród influencerów hiszpańską markę, na której wydarzenie najprawdopodobniej została zaproszona.

Na jej kontach społecznościowych dzieje się dużo. Celebrytka pokazuje, jak razem z ekipą spędza dzień na jachcie, skacząc do turkusowej wody. Widać też krótkie przebitki z motorówki, na której część znajomych robi szybkie rundy.