Mundial w pełni, a Anna Lewandowska pokazała wytrenowaną PUPĘ! "Forma życia"

Anna Lewandowska, która od lat buduje swoje fitnessowe imperium i inspiruje miliony kobiet, opublikowała wideo z konkretnym planem treningowym. Tym razem na warsztat wzięła "glutes", czyli mięśnie pośladkowe. Zgodnie z hasłem "zero ściemy", zaczęła od zaprezentowania piorunujących efektów na własnym ciele! Następnie na nagraniu zaprezentowała serię ćwiczeń na dolne partie ciała, pokazując krok po kroku, jak pracuje nad swoją sylwetką.

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Anna Lewandowska świeci na Instagramie wytrenowaną pupą. "Ale hot"

"Wakacje nie muszą oznaczać przerwy od treningów! Dzisiaj glutes, a jutro? To pytanie do Was" - zaznaczyła 37-letnia trenerka, wyraźnie zadowolona z efektów ciężkiej pracy. Nic dziwnego, że uwaga wielu jej fanów skupiła się na idealnie wyrzeźbionych pośladkach. Dla jej obserwatorów, których na Instagramie ma ponad 5,7 miliona, jest to najlepszy dowód na skuteczność jej metod i żelaznej dyscypliny. Komentujący nie szczędzili pochwał, podkreślając że jej postawa jest ogromną motywacją do pracy nad własnym ciałem!

Wszystko to w trakcie rodzinnych wakacji, które Lewandowscy rozpoczęli we Włoszech. Fani Ani docenili jej konsekwencję. "Aniu to jest niewątpliwie forma życia, wielkie wow!", "Jest moc", "Ale hot" - komentowali między innymi, choć znaleźli się też tacy, którzy krytykowali ją za zbyt mocne odsłonięcie krągłości.

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Podczas gdy piłkarski świat żyje wydarzeniami z trwającego mundialu, niestety bez udziału Polski, Lewandowska i tak rozpaliła internet! Zdjęcia Anny Lewandowskiej i jej wytrenowanych pośladków znajdziesz w załączonej galerii.