Znów wszyscy na mundialu mówią o Ivanie Knoll! Jeszcze raz przesadziła z dekoltem?

Chorwacka modelka i influencerka, która cztery lata temu wywołała poruszenie w konserwatywnym Katarze swoimi skąpymi strojami w barwach narodowych, udowadnia, że nie zamierza rezygnować ze swojego stylu. Podczas gdy w 2022 roku jej kreacje balansowały na granicy lokalnych przepisów dotyczących ubioru, na amerykańskiej ziemi Ivana Knoll czuje się znacznie swobodniej, co udowodniła już w dwóch pierwszych meczach Chorwacji!

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Ivana Knoll znów przesadziła z dekoltem na MŚ 2026?!

Już po spotkaniu z Anglią (2:4) wszyscy mówili o Chorwatce, która paradowała na trybunach w Dallas w mikroskopijnym staniku w charakterystyczną kratę. Na drugi mecz z Panamą Ivana Knoll ponownie wybrała strój, który natychmiast przyciągnął obiektywy fotoreporterów i rozpalił media społecznościowe! Był to specjalnie zaprojektowany biustonosz w chorwacką biało-czerwoną kratkę z niebieskimi ramiączkami. Odsłaniający dekolt tak głęboki, że wielu uznało go za prowokacyjny! Całość uzupełniały tym razem luźne jeansy, zapewniające Chorwatce swobodę ruchu.

Zgodnie ze swoim zwyczajem, Knoll opublikowała zdjęcia w nowej kreacji na swoim profilu na Instagramie, który od czasów mundialu w Katarze śledzą miliony fanów. Pod fotografiami natychmiast pojawiła się lawina komentarzy! Fani z całego świata podzielili się na dwa obozy. Jedni chwalili jej odwagę i urodę, nazywając ją "królową trybun". Inni z kolei zarzucali jej, że po raz kolejny próbuje odwrócić uwagę od samego widowiska sportowego i promować własną osobę.

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Jedno jest pewne: cztery lata po tym, jak świat usłyszał o niej po raz pierwszy, Ivana Knoll znów jest jednym z najgorętszych tematów Mistrzostw Świata. A Chorwaci dopingowani przez nią z trybun w Toronto wygrali bardzo ważny mecz z Panamą 1:0 i zachowali szansę na awans z grupy.