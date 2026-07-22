Wielki powrót Barbary Bursztynowicz i Michał Kassina. Wrócą w nietypowej roli!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-22 12:42

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin to jedna z najpiękniejszych znajomości po "Tańcu z Gwiazdami". Mężczyzna nigdy nie ukrywał, że ich przyjaźń rozwija się po programie. Teraz przekazał fantastyczne wieści! Wracają jako duet do Polsatu, ale w nietypowej roli.

Relacja Michała Kassina i Barbary Busztynowicz 

Relacja Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina rozpoczęła się we wrześniu 2025 roku na planie 17. edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Mimo znacznej różnicy wieku - aktorka urodziła się w 1954 roku, a tancerz w 1992 roku, co daje dokładnie 38 lat różnicy, od pierwszych treningów nawiązali wyjątkowe porozumienie i głęboką przyjaźń. Ich wspólna taneczna przygoda trwała znacznie dłużej, niż przewidywali bukmacherzy - duet dotarł aż do ćwierćfinału i pożegnał się z parkietem dopiero w 8. odcinku, zajmując wysokie, 6. miejsce w ogólnej klasyfikacji.

W trakcie występów para budziła ogromne emocje widzów i oceniania była zróżnicowanie przez jurorów. Podczas pożegnania z programem Michał Kassin wzruszył publiczność, nazywając aktorkę swoją „Kryształową Kulą”, a sama Bursztynowicz podkreśliła, że udział w show dał jej relację na całe życie. Ich znajomość przetrwała po wyłączeniu kamer. Dla VOX FM skomentował to też Michał Kassin.

- Tak, mamy kontakt i bardzo się z tego cieszę. To pokazuje, że to nie była tylko relacja „na program”, ale coś bardziej ludzkiego. W takich projektach spędza się ze sobą bardzo dużo czasu i przeżywa sporo emocji, więc naturalnie rodzą się relacje, które zostają na dłużej - powiedział tancerz.

Jak się okazało, relacja poszła jeszcze dalej! 

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Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin w kolejnym hicie Polsatu 

Polsat ogłasza co rusz gwiazdy swoich programów. Robią to też sami uczestnicy jak w przypadku "Tańca z Gwiazdami" - tutaj już wiemy, że sezonie na jesień 2026 zobaczymy Michała Kassina. Na razie nie wiadomo, z kim zatańczy. Nikt się jednak nie spodziewał osobnego ogłoszenia od tancerza. Okazuje się, że Michał Kassin wystąpi z Barbarą Bursztynowicz w nowym programie Polsatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów". 

- Już tej jesieni ponownie zobaczycie nas razem na antenie Telewizja Polsat tym razem w zupełnie nowym programie- „Hitster”! Przed nami mnóstwo śmiechu, muzycznych wyzwań, zaskoczeń i wspomnień, które na pewno obudzą niejedną nutę nostalgii. A my… zrobimy wszystko, żeby udowodnić, że dobry duet sprawdza się nie tylko na parkiecie - przekazał Michał Kassin.

Emisja "Hitster. Muzyczna gra przebojów" już jesienią 2026 w Polsacie. Prowadzącymi będą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski. Na czym polega reality show? Do gry przystępują dwie dwuosobowe drużyny znanych postaci. Słuchając fragmentów znanych piosenek, musisz wraz z nimi prawidłowo odgadnąć ich rok wydania lub umieścić je na chronologicznej osi czasu. Wygrana w odcinku sięga do 30 000 zł i w całości jest przekazywana na wskazany przez zwycięską drużynę cel charytatywny.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin tańczą w programie Polsatu. O ich ponownym wspólnym występie przeczytasz na SE.
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MICHAŁ KASSIN
BARBARA BURSZTYNOWICZ