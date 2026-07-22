Anna Korcz ogłosiła, że została słomianą wdową. "Powiedział, że woli z nią spędzić czas niż ze mną"

Anna Korcz ogłasza, że została słomianą wdową

Anna Korcz od pewnego czasu publikuje w mediach społecznościowych krótkie fragmenty dłuższych rozmów. W najnowszym nagraniu aktorka z dużym dystansem opowiedziała o swoim małżeństwie i niespodziewanie ogłosiła, że została słomianą wdową.

W opisie filmiku zażartowała:

Jestem młodą mężatką, spontanicznie po 19 latach narzeczeństwa, a już mój mąż zostawia mnie samą, czyniąc słomianą wdową i umawia się z kim…? Z moją córką!!! Czy powinnam się tym zainteresować??? 😂😂😂😂😂😂😂

- mówiła Anna Korcz na Instagramie.

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Ślub był dla Korcz ważnym momentem

W nagraniu Anna Korcz wróciła również wspomnieniami do ślubu z Pawłem Pigoniem. Przyznała, że ceremonia miała dla niej szczególne znaczenie i dała jej poczucie stabilizacji.

Ja myślę, że ten ślub, ten drugi ślub z Pawłem był bardzo ważny dla mnie, dla takiego poczucia stabilizacji. I on nie był momentem, kiedy ja byłam rozedrgana i tak bardzo wszystko przeżywałam, bo jestem kobietą zasadniczą. Spełniam swoje postanowienia i ponieważ jestem osobą, nazwałabym siebie, za dużo myślącą - to nie znaczy, że mądrą - ale jednak muszę mieć czas, żeby przemyśleć całą masę rzeczy, żeby potem mieć na ten temat swoje zdanie

- wyznała aktorka.

Dodała też, że sama nie przeżywała ślubu w bardzo romantyczny sposób, ale podejrzewa, że jej mąż mógłby opowiedzieć tę historię zupełnie inaczej.

Mąż Anny Korcz umówił się z jej córką

Anna Korcz wyjaśniła, skąd wzięło się jej określenie "słomiana wdowa". Wszystko okazało się żartobliwą historią.

Bardzo przepraszam, że go dzisiaj nie ma, ale umówił się z moją córką. Powiedział, że woli z nią spędzić czas niż ze mną, no i wyjechał sobie z Zacisza, więc właśnie zostałam słomianą wdową. Przykro mi

- powiedziała z uśmiechem.

Fani szybko wychwycili żart aktorki i zareagowali z rozbawieniem. Choć mąż wyjechał, Anna Korcz nie traci poczucia humoru i wszystko z wielkim wdziękiem relacjonuje w sieci.

Zobacz w naszej galerii, jak wyglądała Anna Korcz na swoim ślubie.

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