Olga Lipińska kiedyś i dziś. Budziła postrach w TVP. Czas się dla niej zatrzymał?

Olga Lipińska to niekwestionowana ikona telewizji. To ona ukształtowała oblicze polskiej rozrywki intelektualnej i satyry politycznej. Twórczość „żelaznej damy TVP”, bo tak ją nazywano, to przede wszystkim legendarne cykle kabaretowe, m.in. „Właśnie leci kabarecik”, w którym występowały największe polskie gwiazdy, m.in.: Piotr Fronczewski, Wojciech Pokora, Jan Kobuszewski, Janusz Gajos czy Barbara Wrzesińska i Krystyna Sienkiewicz.

Olga Lipińska budziła postrach w TVP

Olga Lipińska słynęła z bezkompromisowości oraz perfekcjonizmu. I choć trzymała dyscyplinę na planie, była ceniona w towarzystwie artystycznym. Jednak mówi się, że budziła postrach w TVP. Sama gwiazda śmieje się, gdy ktoś wspomina jej, że przed laty wszyscy niemalże drżeli na jej widok.

"Nie przesadzajmy... Czasem, jak tupałam i krzyczałam, to pękali ze śmiechu" - wyznała kilka lat temu w rozmowie z magazynem "Relaks".

Była i jest ikoną stylu

Gdy pojawiała się w pracy, zawsze zachwycała nienagannym strojem, fryzurą czy makijażem. Gwiazda do dziś trzyma te standardy i nadal jest ikoną ponadczasowej elegancji. Udowodniła to chociażby podczas premiery pośmiertnej biografii Janusza Rewińskiego. Pani Olga zaprezentowała się w czerwonym golfie, do którego dobrała czarne spodnie i botki na niewielkim obcasie. Zadbała również o detale w postaci okularów czy pasującej do reszty torebki. Artystka utrzymuje tę samą klasę i wizerunek, który pamiętamy sprzed lat. Mimo upływu lat Lipińska nadal zachwyca nie tylko stylem, ale znakomitą sylwetką i nienaganną cerą. Przybyli goście patrzyli na reżyserkę z niedowierzaniem, bowiem nosi ona w sobie tę samą iskrę i energię co dekady temu.

