Uśmiercą Bożenę Dykiel w „Na Wspólnej”? Mamy komentarz TVN

Przed rokiem Bożena Dykiel przestała pojawiać się na planie popularnego serialu TVN. W Marię Ziębę wcielała się tam przez 22 lat. Mówiło się, że to decyzja aktorki wynikająca z problemów ze zdrowiem. Scenarzyści wysłali jej postać za granicę. Bohaterka pojechała tam opiekować się chorą siostrą Różą. Mówiło się, że szybko wróci, a tu minęły kolejne miesiące i w końcu bohaterowie przestali o niej rozmawiać. Raz tylko w międzyczasie połączyła się z ukochanym Włodkiem przez kamerkę i widzowie przez kilkanaście sekund mogli zobaczyć jej twarz. Po roku czasu, zaczęły się pojawiać pytania, co w końcu z wątkiem jednej z głównych gwiazd serialu. Bez niej Mieczysław Hryniewicz (77 l.), który gra jej męża, nie ma zbyt dużo ciekawych scen i tkwi w zawieszeniu. Zrobiliśmy w tej sprawie śledztwo.

Bożena Dykiel wraca do "Na Wspólnej"

Ponoć Bożena Dykiel ani myśli, by wracać na stałe do serialu. Jedna z gwiazd "Na Wspólnej" powiedziała nam, że w kuluarach plotkuje się o śmierci jej bohaterki, którą mają ponoć rozważać scenarzyści, bo trudno przeciągać pobyt Ziębowej w Hiszpanii w nieskończoność, tym bardziej jeśli aktorka nie chce już grać i wycofała się z życia publicznego.

Scenarzyści "Na Wspólnej" pracują obecnie nad wątkiem, którego istotnym elementem będzie postać Marii Zięby, granej przez Bożenę Dykiel

- mówi nam biuro prasowe TVN WBD pytane o jej powrót.

Uśmiercą jej bohaterkę w serialu?

Bardzo możliwe jednak, że jeśli aktorki nie da się skusić chociaż na gościnne sceny, nowy wątek słynnej gospodyni będzie rozgrywał się bez jej udziału. - To normalny zabieg, jak ktoś jest ważny dla fabuły, a nie można go pokazać. Wtedy wątek takiej postaci toczy się bez danego aktora i po prostu inni o nim mówią i na bieżąco od nich dowiadujemy się, co się dzieje u takiego bohatera - tłumaczy nasz informator. Jakby nie było, Maria Zięba, którą bezbłędnie wykreowała Bożena Dykiel, w końcu zaskoczy widzów nową historią...

Aktorka i jej problemy ze zdrowiem

Bożena Dykiel w ostatnich latach miała spore problemy zdrowotne. Aktorka w jednym z wywiadów wyznała, że w 2017 roku zemdlała na planie "Na Wspólnej". W innym, że ma wadę serca, która wymagała operacji. - Przez lata bagatelizowałam zdrowie. Wiedziałam, że mam wadę serca, ale dalej żyłam jak wariatka - mówiła aktorka w wywiadzie dla "Twojego Stylu". Wszystko wskazuje więc na to, że Dykiel nie wytrzymała tempa panującego w produkcji i potrzebowała odpoczynku. Teraz wraca i mamy nadzieję, że jej wątek nie zniknie z serialu.

