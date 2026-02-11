Rogacewicz padł na kolana przed Kaczorowską. To nagranie zmyliło wszystkich

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-11 14:36

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Odkąd ich uczucie rozkwitło na oczach widzów, fani śledzą każdy ich krok. Ostatnie wideo, które trafiło do sieci, wywołało lawinę spekulacji. Aktor klęczący z różami przed ukochaną zwiastował wielkie wydarzenie, jednak reakcja tancerki wprawiła internautów w osłupienie.

Miłość w blasku fleszy i wspólne interesy

Trzeba przyznać, że ta dwójka doskonale wie, jak podsycać zainteresowanie mediów. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale coraz śmielej poczynają sobie na polu zawodowym. Wszystko zaczęło się od namiętnych chwil na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie potwierdzili, że łączy ich coś więcej niż tylko treningi. Od tamtej pory para idzie za ciosem – wspólny spektakl "Siedem", role w serialu audio, a teraz kolejne wyzwanie. Zakochani poprowadzą walentynkowy koncert w TVP, jednak to nie samo wydarzenie, a sposób jego promocji, rozgrzał internautów do czerwoności.

Tak randkują Kaczorowska i Rogacewicz. Mają apel do ludzi! "Całujcie się"

Zaręczyny czy ustawka pod publiczkę?

W mediach społecznościowych pary pojawiło się nagranie, które na moment wstrzymało oddech fanów. Sceneria jak z romantycznego filmu: Marcin Rogacewicz z bukietem czerwonych róż pada na kolana przed swoją wybranką. Wymowny gest aktora natychmiast skojarzył się z oświadczynami, a obserwatorzy już szykowali gratulacje. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy tancerka odpowiedziała krótkim "nie". Czyżby kłopoty w raju? Nic bardziej mylnego. Cała scenka okazała się sprytnym chwytem marketingowym zapowiadającym ich wspólny występ 13 lutego. Choć to tylko żart, trzeba przyznać, że potrafią zagrać na emocjach i wywołać w sieci niemałe zamieszanie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
Galeria zdjęć 14
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
Galeria zdjęć 31
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ