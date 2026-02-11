Młoda twórczyni internetowa, której prawdziwe imię brzmiało Reshma, pochodziła z dystryktu Kasaragod. W mediach społecznościowych zgromadziła około 200 tysięcy obserwujących na Instagramie, publikując materiały poświęcone wiejskiemu życiu, tradycyjnej kuchni i lokalnej kulturze regionu.

Tragiczna śmierć 24-letniej gwiazdy Instagrama. Policja wszczęła śledztwo

Ciało 24-latki odnaleziono w jej wynajmowanym lokum w rejonie Uliyathadka. Została przewieziona do pobliskiego szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon. Policja w Kasaragod wszczęła postępowanie w sprawie nagłej śmierci i rozpoczęła dochodzenie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Zlecono również przeprowadzenie sekcji zwłok. Po jej zakończeniu ciało ma zostać przekazane rodzinie w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych.

Reshma pochodziła z miejscowości Adhur. Jak podają lokalne media, w ostatnim czasie przechodziła trudny okres w życiu prywatnym. Niedawno zakończyło się jej małżeństwo. Rozstanie miało silnie odbić się na jej stanie psychicznym. Osierociła czteroletnie dziecko, które obecnie znajduje się pod opieką dziadków.

Znajomi i sąsiedzi opisują ją jako osobę spokojną, skupioną na pracy i bardzo zaangażowaną w tworzenie treści. W internecie była kojarzona z ciepłym, naturalnym stylem opowiadania o codzienności. Pokazywała zwykłe życie w małych miejscowościach, tradycyjne potrawy oraz mniej znane zakątki regionu. Informacja o śmierci Chinnu Pappu wywołała falę kondolencji w mediach społecznościowych.

