Wymieszaj 2 składniki i wetrzyj gąbką w pożółkłe ramy okienne. Zadziała na nie jak bezpieczny wybielacz i usunie przebarwienia. Czyszczenie pożółkłych ram okiennych

- Pożółkłe ramy okienne to częsty problem, który szpeci wygląd domu, a stosowanie silnych detergentów może tylko pogorszyć sprawę.
- Odkryj rewolucyjną, domową pastę, która działa jak bezpieczny wybielacz, przywracając plastikowym ramom ich pierwotną biel bez ryzyka uszkodzeń.
- Poznaj sekret dwóch składników, które skutecznie usuną nawet uporczywe przebarwienia i sprawią, że Twoje okna będą lśnić nowością!
Domowa pasta do czyszczenia pożółkłych ram okiennych. Zadziała na nie jak bezpieczny wybielacz
Podczas mycia okien nie można zapominać o umyciu ram okiennych. Zwłaszcza, jeśli są one wykonane z plastiku w kolorze białym. Dlaczego? Plastikowe ramy okienne pod wpływem promieni słonecznych żółkną, a smog i kurz szybko się na nich osadzają i niestety ciężko je zmyć. W efekcie framugi nie wyglądają estetycznie. Wówczas wiele z nas zastanawia się czym myć ramy okienne, aby je wybielić i przywrócić im dawny wygląd? Przede wszystkim pamiętaj, aby zdecydowanie nie stosować silnych detergentów. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące, gdyż środki chemiczne mogą zmatowić plastik i framugi okien już nigdy nie odzyskają swojego blasku. Poza tym zbyt mocne preparaty mogą także prowadzić do powstawania przebarwień i zacieków. A czym wyczyścić pożółkłe już ramy okienne? W tym celu warto przygotować domową pastę czyszczącą, która zadziała na plastikowe powierzchnie wybielająco, ale nie uszkodzi ich powłoki.
Wymieszaj 2 składniki i wetrzyj gąbką w pożółkłe ramy okienne. Wyczyści je i wybieli
Do przygotowania tej domowej pasty czyszczącej do pożółkłych ram okiennych potrzebujesz sody oczyszczonej i wody utlenionej. W miseczce wymieszaj 200 g sody z 2 łyżkami wody utlenionej. Mieszaj, aż powstanie gęsta pasta. W razie potrzeby dodaj więcej wody utlenionej. Nanieś powstałą pastę na pożółkłe miejsca, pozostaw na 10-15 minut, a następnie delikatnie szoruj miękką gąbką lub ściereczką. Soda działa jako delikatny środek ścierny i wybielający. Z kolei woda utleniona ma właściwości wybielające, dzięki czemu sprawi, że ramy okien będą wyglądać jak nowe.