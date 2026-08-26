Wymieszaj 2 składniki i wetrzyj gąbką w pożółkłe ramy okienne. Zadziała na nie jak bezpieczny wybielacz i usunie przebarwienia. Czyszczenie pożółkłych ram okiennych

Pożółkłe ramy okienne to częsty problem, który szpeci wygląd domu, a stosowanie silnych detergentów może tylko pogorszyć sprawę.

Odkryj rewolucyjną, domową pastę, która działa jak bezpieczny wybielacz, przywracając plastikowym ramom ich pierwotną biel bez ryzyka uszkodzeń.

Poznaj sekret dwóch składników, które skutecznie usuną nawet uporczywe przebarwienia i sprawią, że Twoje okna będą lśnić nowością!

Domowa pasta do czyszczenia pożółkłych ram okiennych. Zadziała na nie jak bezpieczny wybielacz

Podczas mycia okien nie można zapominać o umyciu ram okiennych. Zwłaszcza, jeśli są one wykonane z plastiku w kolorze białym. Dlaczego? Plastikowe ramy okienne pod wpływem promieni słonecznych żółkną, a smog i kurz szybko się na nich osadzają i niestety ciężko je zmyć. W efekcie framugi nie wyglądają estetycznie. Wówczas wiele z nas zastanawia się czym myć ramy okienne, aby je wybielić i przywrócić im dawny wygląd? Przede wszystkim pamiętaj, aby zdecydowanie nie stosować silnych detergentów. Do mycia ram okiennych nie są także zalecane wybielające mleczka czyszczące, gdyż środki chemiczne mogą zmatowić plastik i framugi okien już nigdy nie odzyskają swojego blasku. Poza tym zbyt mocne preparaty mogą także prowadzić do powstawania przebarwień i zacieków. A czym wyczyścić pożółkłe już ramy okienne? W tym celu warto przygotować domową pastę czyszczącą, która zadziała na plastikowe powierzchnie wybielająco, ale nie uszkodzi ich powłoki.

Wymieszaj 2 składniki i wetrzyj gąbką w pożółkłe ramy okienne. Wyczyści je i wybieli

Do przygotowania tej domowej pasty czyszczącej do pożółkłych ram okiennych potrzebujesz sody oczyszczonej i wody utlenionej. W miseczce wymieszaj 200 g sody z 2 łyżkami wody utlenionej. Mieszaj, aż powstanie gęsta pasta. W razie potrzeby dodaj więcej wody utlenionej. Nanieś powstałą pastę na pożółkłe miejsca, pozostaw na 10-15 minut, a następnie delikatnie szoruj miękką gąbką lub ściereczką. Soda działa jako delikatny środek ścierny i wybielający. Z kolei woda utleniona ma właściwości wybielające, dzięki czemu sprawi, że ramy okien będą wyglądać jak nowe.

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