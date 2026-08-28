Łukasz z "Rolnik szuka żony 13". Nietypowa pasja i wielkie nadzieje. Czy znajdzie miłość?

Kim jest Łukasz z programu Rolnik szuka żony 13?

Łukasz to zdecydowanie jeden z najbardziej nietuzinkowych bohaterów najnowszej odsłony randkowego hitu. 37-latek mieszka w malowniczej wsi Żarnowska, położonej w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Na co dzień jest informatykiem zaangażowanym w zaawansowane projekty technologiczne, jednak jego prawdziwą miłością okazała się natura. Trzy lata temu postanowił od zera stworzyć własne gospodarstwo. Dziś z sukcesami hoduje urocze szkockie bydło wyżynne oraz uprawia ekologiczne warzywa.

Co ciekawe, Łukasz doskonale łączy oba swoje światy, tworząc autorskie aplikacje do automatyzacji codziennych prac rolniczych i zarządzania stadem. Jego innowacyjne podejście spotkało się z początkowym sceptycyzmem części internautów, którzy powątpiewali w jego rolnicze zacięcie. Mężczyzna szybko jednak udowodnił, że nie jest tylko hobbystą – ukończył szkołę rolniczą i zdał państwowe egzaminy. Swoje krowy traktuje jak członków rodziny, nadając im imiona takie jak Księżniczka czy Grażynka.

Nietypowe pasje, podróże i sport we krwi 37-latka

Życie Łukasza to gotowy scenariusz na pasjonujący film. Rolnik z Pomorza jest miłośnikiem odkrywania świata – do tej pory, często w ramach różnego rodzaju misji gospodarczych, odwiedził aż 49 krajów. Zamiłowanie do aktywności fizycznej towarzyszy mu od dziecka. Grał w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, jeździ na snowboardzie, a wolne chwile chętnie spędza w lesie, ćwicząc strzelanie z łuku. Na swoim koncie ma również sukcesy w karate shotokan oraz... e-sporcie.

Bliskość Morza Bałtyckiego sprawia, że Łukasz jest także zapalonym kitesurferem. Każdą wolną chwilę stara się spędzać na łonie natury, często w towarzystwie swojego czworonożnego przyjaciela – dużego, czarnego psa. Choć jest człowiekiem czynu, który absolutnie nie boi się ryzyka i wciąż szuka nowych wyzwań, sam siebie określa mianem niepoprawnego romantyka i marzyciela.

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Trudne rozstanie i wielkie nadzieje na nową miłość

Decyzja o udziale w telewizyjnym show była dla Łukasza świadomym krokiem w stronę spełnienia największego marzenia – założenia rodziny. 37-latek ma za sobą kilka związków, a ostatnie, bardzo bolesne rozstanie skłoniło go do całkowitej zmiany stylu życia i przeprowadzki z dala od miejskiego zgiełku. Dziś, z przepracowaną przeszłością i otwartym sercem, jest w pełni gotowy na nową, głęboką relację opartą na zaufaniu i wzajemnym wsparciu.

W programie rolnik poszukuje kobiety w wieku od 23 do 37 lat, która wyróżnia się wysoką inteligencją emocjonalną i dobrym sercem. Łukasz liczy na to, że jego przyszła partnerka będzie osobą aktywną, dbającą o zdrowie i kochającą zwierzęta. Zależy mu na znalezieniu bratniej duszy z poczuciem humoru, u boku której poczuje się naprawdę szczęśliwy i zbuduje trwałą przyszłość na swoim gospodarstwie.

Gdzie i kiedy oglądać program Rolnik szuka żony 13 z udziałem Łukasza?

Kultowa produkcja Telewizji Polskiej niezmiennie polega na łączeniu serc samotnych mieszkańców wsi z kandydatkami i kandydatami, którzy odważyli się napisać do nich list. Gospodarzami spotkań na swoich farmach są rolnicy, a ich pierwszym interakcjom, trudnym wyborom i rodzącym się uczuciom bacznie przygląda się niezastąpiona prowadząca, Marta Manowska.

Czy romantyczny informatyk z Pomorza odnajdzie swoją drugą połówkę? Widzowie będą mogli śledzić jego losy już wczesną jesienią. Premierowy odcinek 13. edycji programu wystartuje 6 września. Kolejne perypetie i randki uczestników można będzie śledzić na antenie TVP1 w każdą niedzielę o godzinie 21:25, a wszystkie odcinki trafią również na platformę streamingową TVP VOD.