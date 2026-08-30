Grochola zapowiedziała kroki prawne wobec Jabłczyńskiej! Robi się gruba afera!

Tekst na grafice, który zamieściła Katarzyna Grochola na swoim profilu na Instagramie w niedzielny wieczór, 30 sierpnia 2026 roku, jest naprawdę mocny. Pisarka pisze, że w związku z rozpowszechnianiem przez Joannę Jabłczyńską "nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej" postanowiła jako producentka "podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie" i zapowiada, że będzie informować o sprawie na bieżąco. Skąd aż taka afera?

Jabłczyńska rozkręciła spiralę żalu

Zaczęło się od tego, że Joanna Jabłczyńska, która jako młoda aktorka zagrała Tosię w "Nigdy w życiu" pożaliła się "Super Expressowi", że tym razem nie ma jej w obsadzie. Co więcej, dodała, że uważała się za "pewniaka" i czuje się pokrzywdzona. Seans żalu aktorki trwa, pojawiły się też informacje, że Tosię zagra Agnieszka Żulewska.

Na emocjonalny wywiad Jabłczyńskiej zareagowali wierni fani. Padły słowa o tym, że "Tosia jest tylko jedna", aż powstał pomysł bojkotu nowego filmu.

Katarzyna Grochola starała się nie wypowiadać zbyt dużo w tej aferze, ale nazwisko Żulewskiej mocno ją poruszyło. I odpowiedziała tak.

Grochola odpowiada

Szanowni Państwo, w związku z rozpowszechnianiem prze panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę Państwa informować na bieżąco. Dobrego wieczoru! Katarzyna Grochola

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