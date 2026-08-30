Niezwykłe widoki na nocnym niebie! Warto spojrzeć w gwiazdy już dziś

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-30 21:00

W nocy z 30 na 31 sierpnia warto spojrzeć w niebo. Księżyc znajdzie się blisko Saturna, tworząc efektowną koniunkcję. Zjawisko będzie można obserwować z Polski bez żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z dobrym widokiem na wschodnią część nieba. Księżyc będzie krótko po pełni, a Saturn będzie świecił jak jedna z najjaśniejszych gwiazd.

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Autor: SripFOTO/ Getty Images

Księżyc spotka się z Saturnem. Warto spojrzeć w niebo 31 sierpnia

Ostatnia noc sierpnia przyniesie ciekawe zjawisko astronomiczne. Na niebie blisko siebie znajdą się Księżyc i Saturn. Do obserwacji nie będzie potrzebny teleskop ani lornetka. Oba obiekty bez problemu zobaczymy gołym okiem, o ile pogoda nie zasłoni nieba chmurami.

Koniunkcją nazywamy sytuację, gdy dwa obiekty na niebie znajdują się pozornie blisko siebie. Największe zbliżenie Księżyca i Saturna nastąpi 31 sierpnia o godz. 6.35. Dzielić je będzie wtedy odległość kątowa wynosząca niecałe 6 stopni.

Nie trzeba jednak czekać do samego rana. Na parę warto zwrócić uwagę już późnym wieczorem 30 sierpnia oraz w nocy i nad ranem 31 sierpnia. Księżyca i Saturna należy szukać nad wschodnią częścią horyzontu.

To nie koniec astronomicznych atrakcji. 3 września Księżyc przejdzie w pobliżu Plejad

Saturn będzie miał jasność około 0,57 magnitudo, a więc będzie przypominał jedną z najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba. Znalezienie go ułatwi jasny Księżyc. Srebrny Glob będzie krótko po pełni, która przypadła 28 sierpnia i towarzyszyło jej częściowe zaćmienie Księżyca.

Na tym nie kończą się astronomiczne atrakcje początku września. 3 września Księżyc przejdzie w pobliżu Plejad, czyli jednej z najbardziej charakterystycznych gromad gwiazd. Z kolei 6 września znajdzie się w pobliżu Marsa. Oba obiekty będzie wtedy dzielić około 2 stopni, ale wzejdą dopiero około godz. 1 w nocy.

8 września dojdzie natomiast do zakrycia Jowisza przez Księżyc. Sam moment zakrycia nie będzie widoczny z Polski. Z naszego kraju będzie można jednak obserwować nad ranem zbliżenie Księżyca i Jowisza.

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