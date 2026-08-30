Miesiąc temu wpadł pod pociąg. Policja do dziś nie wie, kim jest

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-30 17:19

Policja apeluje o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który miesiąc temu, 1 sierpnia, zginął potrącony przez pociąg na stacji PKP w Tłuszczu. Mimo upływu czasu i prowadzonych czynności, tożsamość ofiary pozostaje nieznana. Funkcjonariusze opublikowali jego rysopis i zdjęcie liczą na wsparcie świadków, aby odnaleźć rodzinę lub bliskich zmarłego.

Czerwony parawan strażacki obok pociągu Kolei Mazowieckich na peronie. O potrąceniu w Tłuszczu przeczytasz na SE.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/ Facebook

Policja próbuje ustalić tożsamość człowieka, który wpadł pod pociąg

Miesiąc temu, 1 sierpnia na stacji PKP w Tłuszczu doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został potrącony przez pociąg Kolei Mazowieckich i w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu.

Teraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie informują, że mimo przeprowadzonych czynności nie udało ustalić tożsamości tej osoby. Policjanci zwracają się z apelem o pomoc i podają rysopis mężczyzny.

Zmarły mężczyzna z wyglądu miał około 65 lat, około 170 cm wzrostu, posiadał czołową łysinę oraz krótki siwe włosy na bokach i z tyłu głowy, brak zarostu. Ubrany był w koszulkę koloru niebiesko–białego, krótkie spodenki jeans z paskiem koloru czerwonego oraz buty skóropodobne koloru czarnego. 

Znasz tego człowieka? Daj znać policjantom 

W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z policjantami Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod numerem telefonu 47 724 72 81, 47 724 72 86 lub Komisariatem Policji w Tłuszczu pod numerem telefonu 47 724 77 02.

Policjanci proszą o kontakt osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Każda informacja może się bowiem okazać pomocna w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Być może gdzieś jest zaniepokojona rodzina tego człowieka, która chciałaby wiedzieć, co się z nim stało. 

Jednocześnie na stronie policji KPP w Wołominie znajduje się zdjęcie twarzy zmarłego prezentowane w celach identyfikacyjnych. UWAGA! Zdjęcie jest drastyczne i nieprzeznaczone dla osób wrażliwych. 

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