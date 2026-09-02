Garou przyłapany na lotnisku w Warszawie! Sam ciągnie walizki i wychodzi na dymka. Gdzie ochrona?

Bez ochrony na lotnisku, ale z papierosem w ustach. Garou nie gwiazdorzy

Kiedy zagraniczne gwiazdy pojawiają się w Polsce, zazwyczaj towarzyszy im ochrona, sztab asystentów i prywatne limuzyny. Jednak nie wszyscy światowi artyści robią wokół siebie tyle zamieszania. Do tej drugiej grupy należy Garou, który w poniedziałek pojawił się na warszawskim lotnisku, na którym zachowywał się zwyczajnie. Gwiazdor sam taszczył swoje bagaże, odprawił się ze wszystkimi ludźmi, nie przechodził przez vipowskie bramki i tam gdzie wszyscy, wychodził na dymka.

Jest skromnym facetem mieszkającym w lesie

Artysta chętnie przylatuje do Polski. Sukces, który osiągnął w naszym kraju, a także i w innych zakątkach świata, był dla niego ogromnym zaskoczeniem. Mimo to, nadal pozostaje skromnym facetem, który na co dzień mieszka w lesie, gdzie prowadzi spokojne życie.

Gdy zacząłem robić karierę, wszystko działo się bardzo szybko. W pewnym momencie pomyślałem: 'Dobra, dostałem już wystarczająco dużo miłości od ludzi, czas wrócić do normalności

- powiedział w jednym z wywiadów.

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Garou ewidentnie ucieka od blichtru. Mimo, że nadal występuje na wielkich scenach, wycofał się z medialnego zgiełku. Od popularności woli spokój i ciszę. Jak podają zagraniczne media, gwiazdor na co dzień zajmując się produkcją syropu klonowego. Oczywiście nadal tworzy muzykę jednak robi to we własnym studiu w odnowionej stodole.

Wystąpił z Dodą na koncercie Polsatu

Garou przyleciał do Polski w konkretnym celu. 30 sierpnia wystąpił na Finale Magicznego Zakończenia Wakacji Radia ZET i Polsatu. To właśnie tam wykonał swoje wielkie utwory, a do jednego z nich zaprosił Dodę. Wspólnie wykonali legendarny utwór "Sous le vent", który w oryginale śpiewała Céline Dion. Francuskojęzyczna ballada poruszyła publiczność.

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