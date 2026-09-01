Tajemnicza maź w lesie pod Starachowicami. Wiadomo, co to za substancja

Wygląda to naprawdę źle. Relacja z lasu pod Starachowicami

Rozlana w lesie substancja wygląda bardzo niepokojąco. Z relacji reportera, który był na miejscu, wynika, że przypomina ona niezastygnięty beton. Masa ta zalała dziesiątki metrów sześciennych powierzchni leśnej, na długości od 30 do 40 metrów. Ściółka i runo leśne zostały prawdopodobnie poważnie uszkodzone. Widać też wyraźne ślady pozostawione przez pojazd, najpewniej wywrotkę, z której wylano tę maź.

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Policja ze Starachowic ustala sprawcę. Kto wylał odpady w lesie?

Informacja o wylaniu nieznanej substancji trafiła do starachowickiej policji przed północą, z poniedziałku na wtorek, 31 sierpnia.

Potwierdzam, że takie zgłoszenie wpłynęło na policję. Na miejsce udał się patrol wraz z grupą dochodzeniową. Prowadzimy postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, jesteśmy też w kontakcie z lokalnym Nadleśnictwem – przekazał aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice W celu zabezpieczenia śladów i wyjaśnienia okoliczności, cały teren został odcięty przed dostępem osób trzecich.

Nadleśnictwo Starachowice wyjaśnia. To płuczka wiertnicza

W tej sprawie głos zabrał zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice, Radosław Kwiatkowski, wydając oficjalny komunikat. Leśnicy poinformowali o zanieczyszczeniu lasu i wskazali, kto jest za nie odpowiedzialny.

Jak ustalono, incydent ten jest efektem prac wiertniczych (dokładniej przewiertu sterowanego), prowadzonych w ramach inwestycji gazowej przez firmę budowlaną. Substancja, która trafiła do lasu, to tzw. płuczka wiertnicza, czyli mieszanka wody, bentonitu (gliny organicznej) i gruntu. Nadleśnictwo podkreśla, że nikt z leśników nie wydał zgody na takie działanie.

Pracownicy firmy budowlanej złożyli już stosowne wyjaśnienia w siedzibie nadleśnictwa.

Czy substancja w lesie pod Starachowicami szkodzi przyrodzie? Konieczne jest posprzątanie

Mimo iż maź wygląda groźnie, to pierwsze ustalenia są dość uspokajające.

Brak toksyczności . Z informacji od firmy budowlanej wynika, że płuczka wiertnicza zawiera organiczną glinę bentonitową, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Substancja ta nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt, nie stanowi także zagrożenia dla wód gruntowych.

. Z informacji od firmy budowlanej wynika, że płuczka wiertnicza zawiera organiczną glinę bentonitową, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Substancja ta nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt, nie stanowi także zagrożenia dla wód gruntowych. Natychmiastowe uprzątnięcie. Nadleśnictwo Starachowice domaga się szybkiej reakcji. Wykonawca inwestycji gazowej musi bezzwłocznie przystąpić do usunięcia zrzuconej mazi i zrekultywować uszkodzony teren, by przywrócić mu wcześniejszy wygląd.

Niezależnie od tego, czy firma posprząta las, starachowicka policja wspólnie z leśnikami kontynuuje śledztwo.

Prawo w Polsce surowo karze za tego typu incydenty. Kary to m.in. mandat, areszt, a także obowiązek sfinansowania kosztów posprzątania. Prawo odróżnia w takich przypadkach wykroczenia od przestępstw.

1. Wykroczenia leśne (Art. 162 Kodeksu wykroczeń)

Kary różnią się, jeżeli sprawca wyrzucił niewielką ilość śmieci, w przeciwieństwie do masowego ich składowania.

Drobne zaśmiecanie lasu (np. wyrzucanie śmieci czy padliny):

W takim przypadku nakładany jest mandat: od 500 do 5000 złotych (kary sumują się, jeśli np. sprawca wjechał samochodem do lasu i dodatkowo wyrzucił śmieci). Sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 500 do 5 000 złotych lub ograniczenia wolności.

Zakopywanie czy zatapianie odpadów w lesie (np. wywóz szamba, wyrzucanie starych mebli czy gruzu):

Wtedy sąd może orzec karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 1 000 złotych (do maksymalnie 5 000 złotych).

2. Dodatkowe sankcje finansowe (Obowiązek posprzątania)

Oprócz grzywny czy kary aresztu sąd może zobowiązać sprawcę do:

Uporządkowania terenu i przywrócenia mu pierwotnego stanu (zabranie śmieci na koszt sprawcy). Zapłacenia nawiązki w kwocie odpowiadającej wydatkom na rekultywację gruntu, neutralizację groźnych dla środowiska odpadów lub oczyszczenie zanieczyszczonej wody.

3. Przestępstwo przeciwko środowisku (Art. 183 Kodeksu karnego)

Gdy do lasu trafiają odpady toksyczne, chemiczne lub stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, a także znacząco wpływające na czystość wód, powietrza i ziemi: