Kwas rozlany podczas targów obronnych w Kielcach! Policja na miejscu

Incydent na targach w Kielcach. Rozlano kwas masłowy przy stoiskach izraelskich firm

Tajemnicze zdarzenie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Dziś, w środę 9 września na terenie Targów Kielce bardzo nieprzyjemnie pachnąca ciecz została rozlana w części jednej z hal, w pobliżu stoisk izraelskich firm. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz Żandarmerię Wojskową. Fragment hali został odgrodzony taśmami, a strażacy pobrali próbki substancji do badań. Ze względu na intensywny i nieprzyjemny zapach rozpoczęto również wietrzenie obiektu. Badania pozwoliły ustalić, z czym służby miały do czynienia. Informacje przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.

"Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia"

"Dzisiaj funkcjonariusze pełniący służbę na terenie jednej z hal w kieleckim ośrodku wystawienniczym wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Sprawdzając jego źródło ujawnili na wykładzinie dwa miejsca, w których najprawdopodobniej została rozlana ciekła substancja. Na miejsce wezwano straż pożarną. Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie. Policjanci na miejscu wykonali niezbędne czynności.Obecnie ustalamy dokładnie okoliczności zdarzenia oraz personalia osób, które mogą mieć z nim związek" – powiedziała Radiu ESKA Małgorzata Perkowska-Kiepas.

MSPO w Kielcach to jedne z największych targów przemysłu obronnego w Europie. W wydarzeniu uczestniczą firmy zbrojeniowe i przedstawiciele wielu państw.

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