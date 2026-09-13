Nocne huki obudziły mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Co się wydarzyło?

Głośny hałas nad Kielcami i Sandomierzem

Potężne dźwięki, przypominające wybuchy, zaniepokoiły mieszkańców wielu świętokrzyskich miejscowości w nocy z soboty na niedzielę. Z doniesień wynika, że hałas był odczuwalny w wielu zakątkach regionu.

Osoby mieszkające w okolicach Kielc, Sandomierza, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego zgłaszały, że silny huk wyrwał je ze snu. W internecie natychmiast zaroiło się od spekulacji:

Dokładnie tak było, dwa potężne huki. Sadowie powiat Opatów

Krajno, 20 km od Kielc, to samo, dwukrotny huk ok 4,30 ludzi obudził, niektórzy powychodzili z domów

Bodzentyn to samo... huk niesamowity i aż domem zatrzęsło

Myśliwce przekraczały barierę dźwięku. Kunów świętokrzyskie co jakiś czas nad ranem było słychać myśliwce

Czytelnicy portalu RADIO ESKA Starachowice przesyłali nawet nagrania z kamer monitoringu, na których zarejestrowano to zjawisko.

Wojskowe myśliwce powodem huku

Dziennikarze Radia ESKA Skontaktowali się z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, aby wyjaśnić to zdarzenie. Artur Majchrzak, reprezentujący zespół prasowy, potwierdził, że wpłynęły zgłoszenia o głośnych dźwiękach. Funkcjonariusze jednak nie odnotowali żadnych rzeczywistych eksplozji na terenie całego województwa.

Nocą nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące ewentualnych eksplozji w regionie świętokrzyskim. Prawdopodobnie były to odgłosy przelatujących myśliwców wojskowych, które zostały poderwane w związku z nocnym atakiem powietrznym Rosji w Ukrainie, niedaleko granicy z Polską - powiedział dziennikarzowi Radia ESKA Artur Majchrzak.

Komunikat wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat dotyczący sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem była aktywność rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy.

W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Wojsko zaznaczyło, że podejmowane działania mają charakter prewencyjny. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza na terenach znajdujących się w pobliżu obszarów objętych zagrożeniem.