EURES – BEZPIECZNA DROGA DO PRACY W EUROPIE

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Różne kraje, branże i dostępne formy zatrudnienia – to prawdziwa szansa na pracę odpowiadającą naszym marzeniom i planom na przyszłość. Obecnie poszukujemy pracy przede wszystkim w internecie – oferty publikowane są m.in. na portalach pośrednictwa pracy, stronach agencji zatrudnienia i coraz częściej – w mediach społecznościowych. Warto jednak pamiętać, że nie każda oferta publikowana w internecie jest wiarygodna. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić propozycje obiecujące bardzo wysokie zarobki bez wymaganego doświadczenia lub kwalifikacji, obowiązek wpłaty pieniędzy przed rozpoczęciem pracy, brak jasnych informacji o pracodawcy lub warunkach zatrudnienia. Realnym zagrożeniem jest również handel ludźmi. Ofiary mogą być zmuszane do wyniszczającej pracy fizycznej, żebractwa czy działalności przestępczej. Coraz większym problemem staje się także zmuszanie ludzi do pracy przy internetowych oszustwach i cyberprzestępczości.

Nie ryzykuj – sprawdź, zanim wyjedziesz

Bezpieczny wyjazd zaczyna się jeszcze przed przekroczeniem granicy. Jak zminimalizować ryzyko związane z wyjazdem do pracy za granicą? Naprzeciw tym potrzebom wychodzi system międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. To nie tylko sprawdzone oferty pracy, jak również bezpłatne usługi doradztwa oraz informacje na temat warunków życia i pracy w poszczególnych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Na pozór atrakcyjna oferta pracy nie zawsze oznacza bezpieczne zatrudnienie. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą zachęcamy do kontaktu ze specjalistami EURES, którzy są obecni w każdym miejskim, powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy. Udostępniamy oferty pochodzące bezpośrednio od pracodawców zagranicznych, które następnie są weryfikowane przez tamtejsze miejscowe służby zatrudnienia. Pomagamy świadomie przygotować się do wyjazdu, informujemy o obowiązujących przepisach, standardach i warunkach zatrudnienia w poszczególnych krajach Europy – informuje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.

Doradcy EURES udzielają informacji nie tylko na temat legalnego zatrudnienia i warunków pracy, ale także m.in. warunków życia, zakupu i wynajmu mieszkań, kosztów utrzymania w poszczególnych krajach. Pomagają również w obiektywnej weryfikacji ofert, minimalizując ryzyko związane z wyjazdem. By działać jeszcze skuteczniej – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął projekt pt. „Profesjonalna Kadra EURES = sukces na rynku pracy" w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027”. Swoje kwalifikacje podniosą wszyscy doradcy EURES działający w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zarejestruj swoje CV

By zwiększyć swoje szanse na znalezienie interesującej pracy i być widocznym dla pracodawców – warto zarejestrować CV w systemie EURES. Profil może wówczas trafić do pracodawców poszukujących osób o konkretnych umiejętnościach, a kandydat zyskuje dostęp do aktualnych ofert pochodzących z wielu krajów. To także możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradców EURES i lepszego przygotowania się do podjęcia pracy za granicą.

Aktualnych ofert zatrudnienia od pracodawców zagranicznych w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES oraz informacji na temat ofert, warunków zatrudnienia i życia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukaj na stronie https://eures.praca.gov.pl/ lub skontaktuj się doradcą EURES z WUP w Kielcach 41 36 41 611. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

28 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się regionalna konferencja, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele agencji zatrudnienia i innych podmiotów zajmujących się profesjonalnym doradztwem i pośrednictwem pracy w naszym regionie. Wśród omawianych zagadnień znalazło się m.in. zjawisko współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Szczegóły wkrótce na stronie: https://wupkielce.praca.gov.pl/

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”