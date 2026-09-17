Pogoda w Kielcach: 18-20 września

Kielczanie mogą liczyć na spokojny i bardzo przyjemny początek weekendu. Zarówno piątek, jak i sobota upłyną pod znakiem stabilnej aury, która będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Niestety, w niedzielę pogoda pokaże zupełnie inne oblicze. Chociaż na termometrach zobaczymy najwyższe wartości, to słońce schowa się za gęstymi chmurami i może spaść deszcz.

Słoneczny i ciepły start weekendu

Piątek, 18 września, przywita mieszkańców Kielc temperaturą sięgającą w ciągu dnia około 21 stopni Celsjusza. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 9°C. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, co oznacza, że słońca nie zabraknie. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie około 2 m/s. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów.

Sobota, 19 września, zapowiada się na najpiękniejszy dzień weekendu w Kielcach. Synoptycy prognozują bezchmurne niebo przez cały dzień. Temperatura maksymalna będzie minimalnie niższa niż w piątek i wyniesie około 20°C. W nocy słupki rtęci pokażą około 9 stopni. Wiatr osłabnie, co sprawi, że będzie to idealny dzień na korzystanie z uroków jesieni na zewnątrz.

Niedziela przyniesie załamanie pogody

W niedzielę, 20 września, aura w Kielcach ulegnie wyraźnej zmianie. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 22 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą około 10°C. Niestety, za wyższą temperaturą pójdzie znaczne pogorszenie pogody. Niebo szczelnie zakryją gęste chmury, a do tego pojawią się opady deszczu. Wiatr również przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni wyraźnie sugeruje, jak rozplanować czas wolny. Piątkowe popołudnie i cała sobota to idealny moment na wszelkie aktywności na zewnątrz. Długi spacer po parku, wycieczka rowerowa czy spotkanie ze znajomymi w plenerze to doskonałe pomysły na wykorzystanie słonecznej aury. Z kolei niedzielne plany warto przenieść pod dach. Pochmurna i deszczowa pogoda może sprzyjać wizycie w kinie, na wystawie lub po prostu spokojnemu odpoczynkowi w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather