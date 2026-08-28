Była gęś Pipa i Labubu. Teraz polskie stragany nad morzem mają nowy hit! Najlepszym towarem wakacji było... masło za 20 zł. Tak drogo to jeszcze nie było!

Po szaleństwie na Gęś Pipę i tajemnicze Labubu, media społecznościowe wykreowały nowy, nieoczywisty hit tegorocznych wakacji, który zalał nadmorskie stragany.

Mowa o "maśle" – innowacyjnej zabawce Butter Squishy, która podbija serca turystów unikalną teksturą i ceną sięgającą ponad 20 zł za sztukę.

Dowiedz się, dlaczego ten prosty gadżet stał się fenomenem i gdzie możesz go zdobyć znacznie taniej, zanim sezon dobiegnie końca!

Masło za 20 zł? To największy hit tegorocznych wakacji

Już od kilku lata wakacje mają swój sprzedażowy hit. Wszystko zaczęło się od Gęsi Pipy. Wizerunek popularnego gąsiora z Wake Parku Tarnobrzeg przeniesiono na maskotki, które wręcz zalały nadmorskie stragany. W zeszłym roku największym hitem było Labubu. Oryginalnie była to postać stworzona przez hongkońsko-holenderskiego projektanta Kasinga Lunga jako główna bohaterka serii opowieści The Monsters. Świat pokochał Labubu jako breloczki dziwnych stworków, które jedni uwielbiali, a inni wręcz odwrotnie. Sekretem ich popularności były tak zwane blind boxy, czyli kupując nie wiedziałeś, na jaką maskotkę finalnie trafisz. Efekt zaskoczenia i swoistej loterii okazał się strzałem w dziesiątkę. Labubu było tak popularne, że praktycznie na całym świecie pojawiły się tysiące podróbek. W przypadku nakręcania viralowych produktów nie bez znaczenia są media społecznościowe. To właśnie tam nakręca się spirala popularności. Tak jest również w tym roku.

Wakacje 2026 w świecie pamiątek turystycznych wcale nie upłynęły pod znakiem rękodzieła czy lokalnych wyrobów. W tym roku w nadmorskich kurortach królowało masło. I to nie byle jakie. Za jedną kostkę trzeba było zapłacić nawet ponad 20 zł. Mowa oczywiście o sztucznym maśle, a dokładniej o Butter Squishy. Jest to miękka zabawka przypominająca piłeczki antystresowe. Jednak w odróżnieniu do nich, Butter Squishy po ściśnięciu nie wraca szybko do swojego oryginalnego kształtu. Można go zatem dowolnie zgniatać i czekać, aż będzie powoli odzyskiwać pierwotną formę. Butter Squishy nie jest pierwszą tego typu zabawką. Moda na nią przyszła z USA, gdzie wielką popularnością cieszyły się podobnie wykonane pierożki. W ich przypadku działał także efekt zaskoczenia ponieważ były one sprzedawane w blind boxach. Również idea zgniatanych zabawek nie jest nowa. Wszyscy bowiem pamiętamy popularne gniotki z lat 90-tych, które nie były niczym innym jak kawałkiem gumy wypełnionej mąką ziemniaczaną.

Za Butter Squishy nad morzem czy w górach trzeba zapłacić nawet ponad 20 zł. O wiele taniej jest internecie, gdzie cena tego typu zabawki wynosi około 10 zł.

Autor: Empik/ Materiały prasowe

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"Mariany" hitem nadmorskiego kurortu