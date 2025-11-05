Zabawki, które kochamy. Ranking 10 ulubionych zabawek dzieci i rodziców

Co liczy się najbardziej dla rodziców, którzy stoją przed wyzwaniem wyboru zabawek dla swoich dzieci? Przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także kwestie rozwojowe, jak i pozytywne opinie innych użytkowników. W odpowiedzi na te kluczowe potrzeby, sklep internetowy Amazon.pl przygotował zestawienie „Zabawki, które kochamy” . Ranking ten to starannie wyselekcjonowana lista 10 różnorodnych propozycji, które cieszą się doskonałymi opiniami zarówno ekspertów, jak i rodziców. Znajdują się w nim zabawki z najwyższymi ocenami, dostosowane do różnych grup wiekowych, preferencji oraz budżetów, obejmujące ukochane klasyki, gry planszowe, nowości oraz interaktywne zabawki, m.in. od renomowanych marek takich jak LEGO, Play-Doh, Mattel, Hot Wheels czy UNO.

Nowe trendy czy klasyka? Oto, co wybierają rodzice

Wśród najchętniej wybieranych przez rodziców zabawek królują klocki (56%), gry planszowe lub logiczne (42%) oraz puzzle (30%) – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Amazon.pl w 2024 roku.* Jak widać, rodzice stawiają na to, co sprawdza się od pokoleń, a kupując zabawki, kierują się głównie bezpieczeństwem (83%), korzyściami rozwojowymi (73%) oraz pozytywnymi recenzjami na platformach zakupowych (71%). Potrzeby rodziców i dzieci w zakresie zabawek dobrze odzwierciedla ranking “Zabawki, które kochamy” Amazon.pl, w którym znalazły się gry planszowe i karciane, klocki, zabawki interaktywne, maskotki czy zabawki w duchu DIY, w tym ukochane klasyki oraz nowości.

"Wybór idealnej zabawki to dla rodziców często nie lada wyzwanie. Chcemy, by prezent był nie tylko trafiony, ale przede wszystkim przyniósł dziecku autentyczną radość i wspierał jego rozwój. Rodzice szukają pewności, że ich wybór będzie “w punkt”, a my staramy się im w tym pomóc. Właśnie dlatego nasz coroczny ranking “Zabawki, które kochamy” jest tak cenny – to starannie wyselekcjonowana lista propozycji, która ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu tych dylematów. Co więcej, sklep Amazon.pl to także miejsce, gdzie rodzice znajdą szeroką ofertę od lokalnych producentów w specjalnym sklepie “Polskie marki”. A skoro niemal 7/10 rodziców* wybiera zakupy online, by zaoszczędzić czas i mieć większy wybór, to kluczowe staje się dla nich wygoda - tutaj z pomocą przychodzi Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia, dzięki czemu zakupy zabawek online są komfortowe i bezstresowe.” - powiedziała Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektor zarządzająca Amazon.pl.

Więcej niż tylko zabawa

Dobrze dobrane zabawki wspierają rozwój poznawczy i emocjonalny najmłodszych, a także są okazją do interakcji rodzica i dziecka, budując więź i tworząc cenne wspomnienia. Przemyślany wybór zabawki wspiera również kreatywność, rozwija wyobraźnię i umiejętności manualne oraz uczy dziecko rozwiązywania problemów, co potwierdzają także głosy ekspertów:

“Dobra zabawka musi być bezpieczna – bez ruchomych, niewielkich części dla maluchów, a dla dzieci w każdym wieku – bez ostrych krawędzi, toksycznych materiałów czy użytych farb. Powinna być ponadto dostosowana nie tylko do wieku dziecka, ale i jego faktycznych możliwości i zainteresowań. Ważny jest także potencjał edukacyjny zabawki, pobudzenie w trakcie bawienia się możliwie wielu procesów i sfer rozwoju – uważnego spostrzegania, pamięci, wyobraźni i myślenia, ale i precyzji ruchów, cierpliwości, wytrwałości, radzenia sobie z trudnościami, a nawet porażkami. Dlatego dobra zabawka to taka, która umożliwia dziecku podejmowanie wielu różnorodnych, podlegających zmianom aktywności. Każda zabawka staje się bardziej atrakcyjna, jeśli wraz z nią dziecko otrzyma towarzystwo rodzica.” - powiedziała Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca.

“Zabawki, które kochamy” 2025:

Na tegorocznej liście “Zabawki, które kochamy” Amazon.pl znalazły się m.in. gry karciane i planszowe, takie jak dynamiczne UNO Flip Extreme czy Monkey Palace LEGO. Nie zabrakło także interaktywnych i kreatywnych zestawów, w tym LEGO Creator do budowania trzech różnych zwierząt, zabawki pływającego żółwia Pets Alive czy zestawu DIY Mini Dinosaurs Jurassic World od MGA’s Miniverse do tworzenia własnych, miniaturowych dinozaurów.

Do 11 listopada klienci Amazon.pl mogą skorzystać z 10% zniżki na wybrane produkty z listy “Zabawki, które kochamy” oraz znaleźć tysiące innych propozycji na www.amazon.pl.

Wszystkie zabawki z listy są dostępne w ramach szybkiej i darmowej dostawy bez minimalnej kwoty zamówienia w ramach subskrypcji Amazon Prime. W Polsce klienci Prime mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w Amazon w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do nielimitowanych, szybkich i darmowych dostaw milionów produktów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej kwoty zamówienia nawet następnego dnia.

Pełna lista “Zabawki, które kochamy” 2025: