Dokładnie odmierz i dodaj do prania firanek lub zasłon w listopadzie. W całym domu będzie pięknie pachniało. Sposób na naturalne perfumy w mieszkaniu

Dłuższe wieczory sprzyjają spędzaniu czasu w domu, a świeże firanki mogą odmienić atmosferę.

Wykorzystaj sprawdzony sposób na naturalny zapach w domu, dodając ulubiony olejek eteryczny do prania.

Dowiedz się, jak prać firanki, by były białe i roztaczały przyjemną woń, wpływając na Twoje samopoczucie.

Chcesz, by Twój dom pachniał świeżością bez chemicznych odświeżaczy? Odkryj prosty trik!

Krótkie dni, brak słońca, wilgoć w powietrzu - listopad potrafi przygnębić. Właśnie wtedy warto zadbać o domową atmosferę. Wyprane, pachnące firanki mogą stać się małym rytuałem poprawiającym nastrój. Gdy zawiesisz je w oknie, a z włókien zacznie uwalniać się delikatny aromat lawendy, cytryny czy eukaliptusa, poczujesz różnicę.

Naturalny zapach do domu idealny na jesień i zimę

Aromaterapia może pomóc zredukować stres, poprawia samopoczucie i wprowadza harmonię. W chłodne, szare dni subtelny zapach w domu otula, uspokaja i dodaje energii. Jednak, zamiast inwestować w chemiczne odświeżacze powietrza, czy zapachowe świeczki, możemy wykorzystać sposób naszych babć. Wystarczy drobna zmiana w sprzątaniu. Wypierz firanki lub zasłony, ale zamiast płynu do płukania w końcowej fazie prania, użyj kilku kropel ulubionego olejku eterycznego. A następnie rozwieś mokre tkaniny. Gdy będą schły, uwolnią delikatny zapach. Żeby podtrzymać przyjemną woń, co jakiś czas spryskaj tkaniny domowym odświeżaczem.

Jak prać firanki, żeby były białe i ładnie pachniały?

Jeśli chcemy zachować biel firanek, przed praniem warto włożyć je do letniej wody z dodatkiem łyżki sody oczyszczonej lub soli kuchennej. Soda neutralizuje zanieczyszczenia i zmiękcza wodę, co ułatwia pranie. Następnie wrzucamy je do pralki. Wybieramy program do tkanin delikatnych, temperaturę maksymalnie 30 stopni C i niskie obroty wirowania. Dzięki temu firanki nie stracą kształtu. Unikajmy mocnych detergentów. Wystarczy łagodny płyn do prania lub szare mydło w płynie. Silne środki mogą uszkodzić włókna i powodować żółknięcie. Dodanie kilku kropel olejku eterycznego do ostatniego płukania sprawi, że firanki będą subtelnie pachnieć, a zapach rozprzestrzeni się po całym domu. Olejki są lotne, podczas suszenia uwalniają aromat, który utrzymuje się na włóknach. Dlatego do komory na płyn do płukania wlej wodę z 5 kroplami olejku eterycznego. Olejki eteryczne są rozpuszczalne w tłuszczach, ale w małej ilości dobrze mieszają się z wodą w płukaniu. Nie niszczą włókien, jeśli stosujesz je w rozsądnych proporcjach. Badania nad aromaterapią potwierdzają, że olejki, np. lawendowy, mają właściwości relaksujące i poprawiają komfort w pomieszczeniach.