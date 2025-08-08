W sierpniu koniecznie rozsyp to na trawniku. Wiosną będzie gęsty i zielony niczym z magazynu ogrodniczego. Nawóz do trawy

Późnoletnie nawożenie trawnika jest kluczowe dla jego kondycji przed zimą.

W sierpniu trawa potrzebuje fosforu i potasu, a azot należy ograniczyć, by nie osłabić roślin przed mrozami.

Naturalne nawozy, takie jak popiół drzewny lub gnojówka ze skoszonej trawy, wzmocnią korzenie i przygotują trawnik na trudniejsze warunki.

Odkryj proste sposoby na utrzymanie zielonego i zdrowego trawnika aż do pierwszych przymrozków!

Ostatnie nawożenie trawnika latem

Odpowiednia pielęgnacja trawnika w drugiej połowie lata pozwoli utrzymać jego piękny wygląd aż do pierwszych przymrozków. A chyba każdy posiadacz ogródka marzy, aby zielona przestrzeń przed jego domem cieszyła oko możliwie jak najdłużej. Stosowanie odpowiednich nawozów i zabiegów wzmocni trawę i sprawi, że bez uszczerbku przetrwa ona zimę i mrozy. Oczywiście oprócz podlewania trawy, należy pamiętać o dostarczeniu jej niezbędnych składników odżywczych, które ją wzmocnią i sprawią, że będzie ona zielona przez wiele tygodni. I im bliżej jesieni, tym bardziej nasza trawa potrzebuje składników takich jak potas i fosfor, a zdecydowanie należy ograniczyć dostarczanie jej azotu, który może pobudzić trawę do intensywnego wzrostu, co osłabi ją przed nadejściem mrozów. Ostatnie nawożenie trawnika latem powinno odbyć się w połowie sierpnia. Nawożenie w tym czasie pozwala trawie wzmocnić korzenie i przygotować się na trudniejsze warunki pogodowe jesienią i zimą.

Naturalny nawóz do trawy na sierpień. Rozsyp i podlej

Jednym z najlepszych i do tego naturalnych nawozów do trawy na sierpień jest popiół drzewny. Jak go stosować? Można go po prostu rozsiewać ręcznie bezpośrednio na trawnik, w ilości około 30-50 g na 1 m2. Następnie podlej trawę i gotowe. Pamiętaj oczywiście, aby popiół nie pochodził z drewna malowanego czy z węgla.

Czym nawozić trawnik w sierpniu?

W sierpniu można stosować też do nawożenia trawy gnojówkę, którą bez problemu przygotujesz z dwóch składników. Wystarczy, że źdźbła skoszonej trawy umieścisz w beczce lub dużym wiadrze i zalejesz wodą. Zostaw na 2 tygodnie, a następnie rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:10 i spryskaj lub podlej swój trawnik. Zabieg powtarzaj co 2 tygodnie, aż do jesieni.