Nie wyrzucam do kosza, a zakopuję obok hortensji. W ogrodzie mam kwiecistą rewię aż do później jesieni. Domowy nawóz do hortensji

Chcesz, by Twoje hortensje zachwycały kwiatami aż do późnej jesieni, mimo że są delikatne i wymagające? Odkryj sekret spektakularnego i długotrwałego kwitnienia.

Kluczem do bujnych kwiatostanów jest potas, a znajdziesz go w nietypowym, ekologicznym nawozie, który łatwo przygotujesz w domu.

Nie wyrzucaj – dowiedz się, jak proste zastosowanie tego domowego składnika sprawi, że Twoje hortensje staną się królowymi ogrodu, budząc zazdrość sąsiadów!

Domowy nawóz do hortensji. Kwiaty utrzymają się do późnej jesieni

Hortensje to piękne kwiaty, które pasują zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych ogrodów. Warto sadzić je w grupach, aby uzyskać efekt pełnych, kolorowych rabat. Te ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Niestety hortensje to także bardzo delikatne rośliny, którym nie służy susza, mocne słońce, ale także obfite deszcze. Dlatego, jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie hortensji w swoim ogrodzie, to koniecznie zadbaj o jej odżywienie. Składnikiem, którego hortensja potrzebuje na wzmocnienie i kwitnienie jest potas. To właśnie dzięki niemu krzew będzie utrzymywać swoje kwiatostany aż do jesieni, a tym samym zdobić nasz ogród i wzbudzać zazdrość sąsiadów. A czym można nawozić hortensje na przełomie sierpnia i września w calu przedłużenia kwitnienia krzewów? Tu świetnie sprawdzi się domowy nawóz do hortensji, a mianowicie skórki bananów.

Nie wyrzucam do kosza, a zakopuję obok hortensji. W ogrodzie mam kwiecistą rewię

Skórki po bananach to przede wszystkim ekologiczny, a do tego skuteczny sposób na wzbogacenie gleby wokół hortensji w potas, który jest kluczowy dla obfitego kwitnienia i dobrej kondycji tych krzewów. Jak je zastosować? Najłatwiej jest pokroić skórkę w mniejsze kawałki, takie około 2 cm, zakopać je wokół krzewu i na koniec podlać. Skórki będą się rozkładać i stopniowo uwalniać do gleby potas. Dzięki temu domowemu nawozowi hortensja będzie kwitła aż do późnej jesieni i z łatwością przetrwa zimę, aby w kolejnym sezonie znów cieszyć nasze oczy piękną rewią kwiatów.

Pielęgnacja hortensji. Stanowisko, podlewanie

Hortensje są roślinami wymagającymi regularnego podlewania, szczególnie w trakcie suchego lata. W upalne dni podlewaj hortensje co najmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej rano lub wieczorem, aby uniknąć parowania wody. Używaj miękkiej wody, np. deszczówki. Pamiętaj, że hortensje najlepiej rosną w półcieniu, gdzie mają dostęp do rozproszonego światła. Unikaj sadzenia ich na stanowisku z dostępem do pełnego słońca. Zbyt intensywne promienie mogą spalić liście i osłabić kwitnienie. Posadź hortensje w lekko kwaśnej (pH 5,5–6,5), żyznej i dobrze przepuszczalnej glebie. Jeśli ziemia w Twoim ogrodzie jest zbyt zasadowa, możesz ją zakwasić za pomocą torfu lub specjalnych preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych.

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Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie