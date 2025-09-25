Mrożenie, suszenie i konserwowanie grzybów bez tajemnic. Oto poradnik z prostymi sposobami na to, co zrobić z nadmiarem grzybów

Artykuł zawiera porady dotyczące przechowywania grzybów: suszenia, mrożenia i konserwowania w occie.

Suszenie grzybów: można suszyć na słońcu, w suszarce, piekarniku lub mikrofali (krócej, z przerwami, na niskiej mocy).

Mrożenie grzybów: najlepsze jest podsmażenie grzybów na maśle przed zamrożeniem, aby zachowały aromat i nie gorzkniały; surowe grzyby można przechowywać do 6 miesięcy, a te po obróbce termicznej nawet rok.

Grzyby w occie: obgotować grzyby, przygotować zalewę z octu, wody i przypraw, zalać grzyby i pasteryzować słoiki.

Jesień to czas obfitości w lasach, a grzyby kuszą swoim aromatem i smakiem. Zanim jednak zima na dobre rozgości się za oknem, warto pomyśleć o tym, jak zatrzymać ich aromat na dłużej. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych metod, które pozwolą nam cieszyć się smakiem grzybów przez cały rok. Suszenie, mrożenie i konserwowanie w occie to z pozoru najprostsze metody przechowywania leśnych darów. Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Co zrobić, by mrożone grzyby nie łapały goryczy, jak szybko wysuszyć grzyby bez suszarki i jak przygotować idealną zalewę octową? Podpowiadamy.

Jak wysuszyć grzyby?

Suszenie to najstarsza i jedna z najprostszych metod konserwacji grzybów. Pozwala zachować ich intensywny aromat i skoncentrowany smak. Idealne do suszenia są borowiki, podgrzybki, koźlarze i rydze. Suszenie grzybów na słońcu to jedna z najstarszych metod. Jednak wilgotna i deszczowa jesień nie sprzyja takiej konserwacji darów lasu. O wiele łatwiej będzie wysuszyć grzyby w specjalnej suszarce. Jednak to urządzenie, którym dysponuje niewiele osób. Alternatywą może być piekarnik albo mikrofala. Zwolennicy tej ostatniej metody podkreślają, że dzięki suszeniu grzybów w mikrofalówce oszczędzają mnóstwo czasu.

Jak przygotować grzyby do suszenia?

Bez względu na to, czy przy suszeniu grzybów zamierzamy zastosować metodę z wykorzystaniem mikrofali, czy innego sprzętu, nie powinniśmy ich wcześniej moczyć. Do ich oczyszczenia używamy szczoteczki i nożyka. Małe kapelusze można suszyć w całości, duże lepiej pokroić na mniejsze części. Pamiętaj też, że nie każde grzyby nadają się do suszenia. Np. maślaki lepiej zamarynować.

Suszenie grzybów w mikrofali. Jaka temperatura będzie odpowiednia?

Jak wspomnieliśmy wyżej, suszenie grzybów w mikrofali jest doskonałą alternatywą dla suszenia grzybów na słońcu. Dzięki tej metodzie borowiki i podgrzybki zachowują niesamowity aromat, a my oszczędzamy czas. Choć najlepiej jest połączyć obie metody. Wtedy mamy pewność, że nasze zbiory są dobrze zabezpieczone przed pleśnią. Żeby wysuszyć grzyby w mikrofalówce, wystarczy włożyć je do urządzenia i podgrzewać z maksymalną mocą przez dwie minuty. Wtedy powinna odparować z nich woda. Po kilku minutach otwieramy drzwiczki mikrofali, chwilę czekamy i powtarzamy czynność (zmniejszamy moc do 100 w), aż grzyby będą wystarczająco suche. Zazwyczaj trwa to około 20 minut.

Suszenie grzybów w piekarniku

Większe okazy pokrój na plastry o grubości około 0,5 cm, następnie rozłóż grzyby na ruszcie, sicie lub nawlecz na nitkę. Susz w piekarniku w temperaturze 50-60 stopni C z uchylonymi drzwiczkami.

Jak przechowywać suszone grzyby i do czego je wykorzystać?

Dobrze wysuszone grzyby powinny być kruche i łamliwe. Przechowuj je w szczelnych pojemnikach lub słoikach w suchym i ciemnym miejscu. Możesz je także zamrozić. Suszone grzyby dodawaj do zup, sosów, bigosu i farszów, aby wzbogacić ich smak. Używaj do przygotowania aromatycznego bulionu lub zmiel na proszek i stosuj jako przyprawę do mięs i warzyw.

Jak mrozić grzyby?

Mrożenie grzybów to dobry sposób na ich przechowywanie, pod warunkiem, że zrobimy to prawidłowo. Jeśli chcemy, by grzyby zachowały pełen aromat i nie gorzkniały, musimy pamiętać o kilku prostych zasadach. Grzyby można mrozić na surowo. Jednak trzeba pamięć, że nie każde się do tego nadają. Kurki, rydze czy kanie stają się wtedy gorzkie. Przed mrożeniem grzybów nie powinno się także ich moczyć. Nasiąknięte wodą po zamrożeniu i późniejszym rozmrożeniu stracą jędrność i strukturę. Grzyby można także wcześniej ugotować, ale wtedy tracą swój głęboki aromat. Zatem jak najlepiej mrozić grzyby, by nie były gorzkie, ale pełne smaku?

Nie gotuj grzybów przed mrożeniem

Żeby grzyby nie straciły formy, aromatu i smaku przed mrożeniem trzeba je podsmażyć na maśle. Dzięki takiej konserwacji kurki lub rydze nie będą gorzkie. Wystarczy około pięciu minut, by zamknąć smak w kapeluszach lub w plastrach w zależności od tego, do czego planujemy później użyć mrożonek. Zanim podsmażymy grzyby, trzeba je dokładnie wyczyścić (z maślaków warto zdjąć skórkę). Najlepiej zrobić to przy użyciu mokrej szmatki i pędzelka. Grzyby, które wrzucimy na patelnię, powinny być suche. Duże kapelusze warto wcześniej pokroić na mniejsze kawałki. Małe egzemplarze warto podsmażyć w całości, usuwając wcześniej ogonek. Taki zabieg pozwoli także wyeliminować robaczywki. Smażenie grzybów nie powinno trwać za długo, chodzi jedynie o to, by złapały temperaturę, która pozwoli zamknąć smak, który przechowamy także dzięki dodatkowi masła. Ważne by masła było sporo. Jeśli chcemy dodatkowo podkreślić leśny aromat, do smażenia można dodać także gałązkę rozmarynu, sól oraz pieprz. Do grzybów, które planujemy użyć np. do sosu, można także dodać cebulę szalotkę. Tak przygotowane grzyby studzimy i przekładamy do specjalnych pojemników lub woreczków przeznaczonych do mrożenia. Warto mrozić małe porcje, łatwiej będzie je wykorzystać w całości. Grzybów, podobnie jak innych produktów, raz rozmrożonych nie wolno zamrażać ponownie. To samo tyczy się potraw z użyciem mrożonek. Surowe grzyby można przechowywać w zamrażarce pół roku. Grzyby poddane wcześniej obróbce termicznej nawet rok.

Mrożone grzyby - co z nich zrobić?

Mrożone grzyby dodawaj do zup, sosów, risotto i dań mięsnych. Używaj do przygotowania farszów do pierogów i uszek. Smaż na maśle z cebulą i podawaj jako dodatek do dań głównych.

Grzyby w occie – jak zrobić?

Grzyby konserwowane w occie to pyszna i aromatyczna przekąska, która idealnie pasuje do kanapek, sałatek i dań mięsnych. Żeby je przygotować, oczyść kapelusze i pokrój na mniejsze kawałki. Obgotuj grzyby we wrzącej wodzie przez około 5 minut. W międzyczasie przygotuj zalewę z octu i wody (w proporcjach 1:3) cukru (około 2 łyżeczek na litr wody), soli (około 2 łyżeczek na litr wody), ziela angielskiego, liści laurowych i gorczycy. Zagotuj. Ułóż grzyby w słoikach i zalej gorącą zalewą. Pasteryzuj słoiki w garnku z wodą przez około 15-20 minut.

ZOBACZ TEŻ: Jak przyrządzić kanie? Zmieszaj z wędzoną papryką oraz kapustą i przełóż do słoika. Przepis na grzyby