Gdzie rosną grzyby? Najlepsze miejsca na prawdziwki

Pierwsze borowiki pojawiły się w tym roku już w czerwcu, jednak ciepły koniec września i październik są czasem największych zbiorów. Jeśli marzy nam się wyprawa do lasu, która zaowocuje koszem pełnym prawdziwków, musimy obserwować pogodę. Te grzyby najlepiej rosną przy stabilnej temperaturze i w wilgotnej glebie. Dlatego ciepłe deszczowe noce oraz słoneczne dni będą im sprzyjać.

Gdzie rosną prawdziwki? Miejsca, w których znajdziesz ulubione grzyby

Prawdziwki lubią miejsca wilgotne, ale nie mokre, dlatego nie szukaj ich tam, gdzie gleba jest mocno nasiąknięta wodą. Borowiki można znaleźć zarówno w lasach iglastych, jak i dębowych. Zazwyczaj rosną w sąsiedztwie dębów i buków, a także brzóz oraz sosen. Z kolei w lasach modrzewiowych mnóstwo jest maślaków, w dębinkach zaś rosną kurki. W świetlistych lasach liściastych pod bukami (rzadziej w iglastych), na skraju lasu, na łąkach wyrastają kanie. Wybierając się na grzybobranie, trzeba jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. Wprawionym raczej nie grozi pomylenie okazów jadalnych z niejadalnymi, ale początkujący mogą łatwo popełnić błąd. Niektóre gatunki niewiele się od siebie różnią. Warto więc wyposażyć się w poręczny atlas grzybów, a w przypadku wątpliwości sprawdzić swoje zbiory w najbliższym punkcie Sanepidu. Uzbrojeni w konkretną wiedzę możemy wyruszyć na poszukiwania. Podpowiadamy, które lasy w Polsce obfitują w najlepsze okazy. Gdzie pójść na grzyby?

Gdzie są grzyby pod Warszawą? Lista miejsc na mapie Mazowsza

Puszcza Bolimowskiej i Kampinoska

lasy na trasie do Starej Miłosnej i Białobrzegów (szczególnie dużo kurek)

lasy w Celestynowie pod Otwockiem (bogate w wiele gatunków grzybów od maślaków po prawdziwki)

lasy w Mostówce przy trasie na Wołomin

lasy w Rajszewie koło Jabłonny

lasy w okolicach Wólki Radzymińskiej

Warszawa: okolice Starego Bemowa

okolice Celestynowa, Osiecka i Klembowa

Pomiechówek, Mostówka, Rajszew i Bolimów

lasy w okolicach Rządzy

lasy w okolicach Rzeczycy

lasy w okolicach Makowa Mazowieckiego

Gdzie są grzyby pod Krakowem? Lista miejsc na mapie Małopolski

Dolina Będkowska

okolice Zabierzowa

okolice Myślenic (zwłaszcza w okolicy miejscowości Stróże)

Brody i Lanckorona

lasy koło miejscowości Chorowice (blisko Mogilan)

stoki góry Łopień

las koło Januszowic (jadąc z Krakowa na Skałę skręcamy w prawo na Giebułtów, "grzybowy" las jest za wielkim domem z kortami tenisowymi)

lasy koło miejscowości Leńcze

Gdzie są grzyby pod Poznaniem? Lista miejsc na mapie Wielkopolski

lasy w okolicach Chodzieży (obfite w różne rodzaje grzybów, grzybiarze polecają zwłaszcza okolice Jacewka)

las w okolicach Lubienia (trzeba jechać z Poznania A2 i dalej w kierunku na Trzciel)

lasy w okolicach Szamocina (łatwo tu o borowiki)

Puszcza Notecka (Uwaga! W Puszczy Noteckiej obok masy jadalnych grzybów w dużych ilościach występują trujące goryczaki żółciowe. Warto wziąć ze sobą przewodnik)

powiat gnieźnieński - miejsce na tzw. poligonie, w Cielimowie

gmina Kłecko (bogactwo czarnych łebków, często występują też kanie)

lasy między Wolą Skorzecką oraz Szczytnikami Duchownymi (również obfitują w kanie)

Gdzie są grzyby pod Łodzią? Lista miejsc na mapie Ziemi Łódzkiej

lasy swędowskie (między Swędowem, Kęblinami, a Szczawinem, na północ od Łodzi)

Grotniki (lasy obfitują w kurki i borowiki)

lasy w okolicach Józefowa (maślaki, podgrzybki, zajączki)

lasy w okolicach Natolina i Wiaczyna, w kierunku Brzezin

las Łagiewnicki

lasy w okolicach Zduńskiej Woli

lasy w okolicach Bełchatowa

Gdzie są grzyby pod Wrocławiem? Lista miejsc na mapie Dolnego Śląska

lasy w Jarach, koło Obornik Śl. (lasy są czyste, podgrzybkowe, jest jednak dość popularne, więc na pewno będziemy mieli towarzystwo)

lasy za Miękinią (różne rodzaje grzybów, dużo kozaków)

lasy Milickie (bogate w grzyby, ale trzeba bardzo uważać na goryczaki - jest ich tam pełno!)

lasy w okolicach Borowy Oleśnickiej (bogate szczególnie w opieńki)

lasy w połowie drogi pomiędzy wioskami: Ujeździec Mały i Gruszeczka (borowiki, podbrzeźniaki, kurki, opieńki)

kompleks leśny przy odcinku drogi wiodącej ze wsi Pełczyn do wsi Nieszkowice (po deszczu można trafić na piękne borowiki)

lasy wokół miejscowości: Kliczków, Brzeźnik, Krępnica (postoje samochodowe: Kliczków przy drodze nr 350 Bolesławiec - Osiecznica, oraz w Brzeźniku, przy drodze nr 297, Bolesławiec - Zgorzelec

Gdzie są grzyby pod Bydgoszczą i Toruniem? Lista miejsc na mapie woj. Kujawsko-Pomorskiego

stara trasa Bydgoszcz - Toruń

okolice Zalewu Koronowskiego

okolice Piasków

las za Chmielnikami

las w okolicach Piły

las za Murowańcem (jadąc z Bydgoszczy na Szubin skręcamy w lewo na Murowaniec, następnie jedziemy ta trasa około 2 km i widzimy las)

lasy w okolicach Ostromecka (bogate w borowiki i kanie)

Gdzie są grzyby w Lubuskiem?

nadleśnictwo Bytnica

lasy w okolicach miejscowości Jany i Zabór

lasy w okolicy Jędrzychowa w Zielonej Górze (borowiki, podgrzybki, podbrzeźniaki)

miejscowości Skąpe, Przetocznica (co roku wysyp podgrzybków)

