Gdzie rosną grzyby? Najlepsze miejsca na prawdziwki

Pierwsze borowiki pojawiły się w tym roku już w czerwcu, jednak ciepły koniec września i październik są czasem największych zbiorów. Jeśli marzy nam się wyprawa do lasu, która zaowocuje koszem pełnym prawdziwków, musimy obserwować pogodę. Te grzyby najlepiej rosną przy stabilnej temperaturze i w wilgotnej glebie. Dlatego ciepłe deszczowe noce oraz słoneczne dni będą im sprzyjać.
Gdzie rosną prawdziwki? Miejsca, w których znajdziesz ulubione grzyby
Prawdziwki lubią miejsca wilgotne, ale nie mokre, dlatego nie szukaj ich tam, gdzie gleba jest mocno nasiąknięta wodą. Borowiki można znaleźć zarówno w lasach iglastych, jak i dębowych. Zazwyczaj rosną w sąsiedztwie dębów i buków, a także brzóz oraz sosen. Z kolei w lasach modrzewiowych mnóstwo jest maślaków, w dębinkach zaś rosną kurki. W świetlistych lasach liściastych pod bukami (rzadziej w iglastych), na skraju lasu, na łąkach wyrastają kanie. Wybierając się na grzybobranie, trzeba jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. Wprawionym raczej nie grozi pomylenie okazów jadalnych z niejadalnymi, ale początkujący mogą łatwo popełnić błąd. Niektóre gatunki niewiele się od siebie różnią. Warto więc wyposażyć się w poręczny atlas grzybów, a w przypadku wątpliwości sprawdzić swoje zbiory w najbliższym punkcie Sanepidu. Uzbrojeni w konkretną wiedzę możemy wyruszyć na poszukiwania. Podpowiadamy, które lasy w Polsce obfitują w najlepsze okazy. Gdzie pójść na grzyby?
Gdzie są grzyby pod Warszawą? Lista miejsc na mapie Mazowsza
- Puszcza Bolimowskiej i Kampinoska
- lasy na trasie do Starej Miłosnej i Białobrzegów (szczególnie dużo kurek)
- lasy w Celestynowie pod Otwockiem (bogate w wiele gatunków grzybów od maślaków po prawdziwki)
- lasy w Mostówce przy trasie na Wołomin
- lasy w Rajszewie koło Jabłonny
- lasy w okolicach Wólki Radzymińskiej
- Warszawa: okolice Starego Bemowa
- okolice Celestynowa, Osiecka i Klembowa
- Pomiechówek, Mostówka, Rajszew i Bolimów
- lasy w okolicach Rządzy
- lasy w okolicach Rzeczycy
- lasy w okolicach Makowa Mazowieckiego
Gdzie są grzyby pod Krakowem? Lista miejsc na mapie Małopolski
- Dolina Będkowska
- okolice Zabierzowa
- okolice Myślenic (zwłaszcza w okolicy miejscowości Stróże)
- Brody i Lanckorona
- lasy koło miejscowości Chorowice (blisko Mogilan)
- stoki góry Łopień
- las koło Januszowic (jadąc z Krakowa na Skałę skręcamy w prawo na Giebułtów, "grzybowy" las jest za wielkim domem z kortami tenisowymi)
- lasy koło miejscowości Leńcze
Gdzie są grzyby pod Poznaniem? Lista miejsc na mapie Wielkopolski
- lasy w okolicach Chodzieży (obfite w różne rodzaje grzybów, grzybiarze polecają zwłaszcza okolice Jacewka)
- las w okolicach Lubienia (trzeba jechać z Poznania A2 i dalej w kierunku na Trzciel)
- lasy w okolicach Szamocina (łatwo tu o borowiki)
- Puszcza Notecka (Uwaga! W Puszczy Noteckiej obok masy jadalnych grzybów w dużych ilościach występują trujące goryczaki żółciowe. Warto wziąć ze sobą przewodnik)
- powiat gnieźnieński - miejsce na tzw. poligonie, w Cielimowie
- gmina Kłecko (bogactwo czarnych łebków, często występują też kanie)
- lasy między Wolą Skorzecką oraz Szczytnikami Duchownymi (również obfitują w kanie)
Gdzie są grzyby pod Łodzią? Lista miejsc na mapie Ziemi Łódzkiej
- lasy swędowskie (między Swędowem, Kęblinami, a Szczawinem, na północ od Łodzi)
- Grotniki (lasy obfitują w kurki i borowiki)
- lasy w okolicach Józefowa (maślaki, podgrzybki, zajączki)
- lasy w okolicach Natolina i Wiaczyna, w kierunku Brzezin
- las Łagiewnicki
- lasy w okolicach Zduńskiej Woli
- lasy w okolicach Bełchatowa
Gdzie są grzyby pod Wrocławiem? Lista miejsc na mapie Dolnego Śląska
- lasy w Jarach, koło Obornik Śl. (lasy są czyste, podgrzybkowe, jest jednak dość popularne, więc na pewno będziemy mieli towarzystwo)
- lasy za Miękinią (różne rodzaje grzybów, dużo kozaków)
- lasy Milickie (bogate w grzyby, ale trzeba bardzo uważać na goryczaki - jest ich tam pełno!)
- lasy w okolicach Borowy Oleśnickiej (bogate szczególnie w opieńki)
- lasy w połowie drogi pomiędzy wioskami: Ujeździec Mały i Gruszeczka (borowiki, podbrzeźniaki, kurki, opieńki)
- kompleks leśny przy odcinku drogi wiodącej ze wsi Pełczyn do wsi Nieszkowice (po deszczu można trafić na piękne borowiki)
- lasy wokół miejscowości: Kliczków, Brzeźnik, Krępnica (postoje samochodowe: Kliczków przy drodze nr 350 Bolesławiec - Osiecznica, oraz w Brzeźniku, przy drodze nr 297, Bolesławiec - Zgorzelec
Gdzie są grzyby pod Bydgoszczą i Toruniem? Lista miejsc na mapie woj. Kujawsko-Pomorskiego
- stara trasa Bydgoszcz - Toruń
- okolice Zalewu Koronowskiego
- okolice Piasków
- las za Chmielnikami
- las w okolicach Piły
- las za Murowańcem (jadąc z Bydgoszczy na Szubin skręcamy w lewo na Murowaniec, następnie jedziemy ta trasa około 2 km i widzimy las)
- lasy w okolicach Ostromecka (bogate w borowiki i kanie)
Gdzie są grzyby w Lubuskiem?
- nadleśnictwo Bytnica
- lasy w okolicach miejscowości Jany i Zabór
- lasy w okolicy Jędrzychowa w Zielonej Górze (borowiki, podgrzybki, podbrzeźniaki)
- miejscowości Skąpe, Przetocznica (co roku wysyp podgrzybków)
