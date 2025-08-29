Gdzie rosną grzyby? Najlepsze miejsca na prawdziwki

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-08-29 5:32

Gdzie rosną prawdziwki? W których miejscach szukać kurek, maślaków oraz kozaków? Mapa miejsc najlepszych do zbierania grzybów jest pokaźna. Sprawdziliśmy, dokąd warto wybrać się na grzybobranie, by nie wrócić z pustym koszykiem. To najlepsze miejsca na grzyby w całej Polsce.

Borowiki

i

Autor: Shutterstock

Pierwsze borowiki pojawiły się w tym roku już w czerwcu, jednak ciepły koniec września i październik są czasem największych zbiorów. Jeśli marzy nam się wyprawa do lasu, która zaowocuje koszem pełnym prawdziwków, musimy obserwować pogodę. Te grzyby najlepiej rosną przy stabilnej temperaturze i w wilgotnej glebie. Dlatego ciepłe deszczowe noce oraz słoneczne dni będą im sprzyjać.

Gdzie rosną prawdziwki? Miejsca, w których znajdziesz ulubione grzyby

Prawdziwki lubią miejsca wilgotne, ale nie mokre, dlatego nie szukaj ich tam, gdzie gleba jest mocno nasiąknięta wodą. Borowiki można znaleźć zarówno w lasach iglastych, jak i dębowych. Zazwyczaj rosną w sąsiedztwie dębów i buków, a także brzóz oraz sosen. Z kolei w lasach modrzewiowych mnóstwo jest maślaków, w dębinkach zaś rosną kurki. W świetlistych lasach liściastych pod bukami (rzadziej w iglastych), na skraju lasu, na łąkach wyrastają kanie. Wybierając się na grzybobranie, trzeba jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. Wprawionym raczej nie grozi pomylenie okazów jadalnych z niejadalnymi, ale początkujący mogą łatwo popełnić błąd. Niektóre gatunki niewiele się od siebie różnią. Warto więc wyposażyć się w poręczny atlas grzybów, a w przypadku wątpliwości sprawdzić swoje zbiory w najbliższym punkcie Sanepidu. Uzbrojeni w konkretną wiedzę możemy wyruszyć na poszukiwania. Podpowiadamy, które lasy w Polsce obfitują w najlepsze okazy. Gdzie pójść na grzyby?

Gdzie są grzyby pod Warszawą? Lista miejsc na mapie Mazowsza

  • Puszcza Bolimowskiej i Kampinoska
  • lasy na trasie do Starej Miłosnej i Białobrzegów (szczególnie dużo kurek)
  • lasy w Celestynowie pod Otwockiem (bogate w wiele gatunków grzybów od maślaków po prawdziwki)
  • lasy w Mostówce przy trasie na Wołomin
  • lasy w Rajszewie koło Jabłonny
  • lasy w okolicach Wólki Radzymińskiej
  • Warszawa: okolice Starego Bemowa
  • okolice Celestynowa, Osiecka i Klembowa
  • Pomiechówek, Mostówka, Rajszew i Bolimów
  • lasy w okolicach Rządzy
  • lasy w okolicach Rzeczycy
  • lasy w okolicach Makowa Mazowieckiego

Gdzie są grzyby pod Krakowem? Lista miejsc na mapie Małopolski

  • Dolina Będkowska
  • okolice Zabierzowa
  • okolice Myślenic (zwłaszcza w okolicy miejscowości Stróże)
  • Brody i Lanckorona
  • lasy koło miejscowości Chorowice (blisko Mogilan)
  • stoki góry Łopień
  • las koło Januszowic (jadąc z Krakowa na Skałę skręcamy w prawo na Giebułtów, "grzybowy" las jest za wielkim domem z kortami tenisowymi)
  • lasy koło miejscowości Leńcze

Gdzie są grzyby pod Poznaniem? Lista miejsc na mapie Wielkopolski

  • lasy w okolicach Chodzieży (obfite w różne rodzaje grzybów, grzybiarze polecają zwłaszcza okolice Jacewka)
  • las w okolicach Lubienia (trzeba jechać z Poznania A2 i dalej w kierunku na Trzciel)
  • lasy w okolicach Szamocina (łatwo tu o borowiki)
  • Puszcza Notecka (Uwaga! W Puszczy Noteckiej obok masy jadalnych grzybów w dużych ilościach występują trujące goryczaki żółciowe. Warto wziąć ze sobą przewodnik)
  • powiat gnieźnieński - miejsce na tzw. poligonie, w Cielimowie
  • gmina Kłecko (bogactwo czarnych łebków, często występują też kanie)
  • lasy między Wolą Skorzecką oraz Szczytnikami Duchownymi (również obfitują w kanie)

Gdzie są grzyby pod Łodzią? Lista miejsc na mapie Ziemi Łódzkiej

  • lasy swędowskie (między Swędowem, Kęblinami, a Szczawinem, na północ od Łodzi)
  • Grotniki (lasy obfitują w kurki i borowiki)
  • lasy w okolicach Józefowa (maślaki, podgrzybki, zajączki)
  • lasy w okolicach Natolina i Wiaczyna, w kierunku Brzezin
  • las Łagiewnicki
  • lasy w okolicach Zduńskiej Woli
  • lasy w okolicach Bełchatowa

Gdzie są grzyby pod Wrocławiem? Lista miejsc na mapie Dolnego Śląska

  • lasy w Jarach, koło Obornik Śl. (lasy są czyste, podgrzybkowe, jest jednak dość popularne, więc na pewno będziemy mieli towarzystwo)
  • lasy za Miękinią (różne rodzaje grzybów, dużo kozaków)
  • lasy Milickie (bogate w grzyby, ale trzeba bardzo uważać na goryczaki - jest ich tam pełno!)
  • lasy w okolicach Borowy Oleśnickiej (bogate szczególnie w opieńki)
  • lasy w połowie drogi pomiędzy wioskami: Ujeździec Mały i Gruszeczka (borowiki, podbrzeźniaki, kurki, opieńki)
  • kompleks leśny przy odcinku drogi wiodącej ze wsi Pełczyn do wsi Nieszkowice (po deszczu można trafić na piękne borowiki)
  • lasy wokół miejscowości: Kliczków, Brzeźnik, Krępnica (postoje samochodowe: Kliczków przy drodze nr 350 Bolesławiec - Osiecznica, oraz w Brzeźniku, przy drodze nr 297, Bolesławiec - Zgorzelec

Gdzie są grzyby pod Bydgoszczą i Toruniem? Lista miejsc na mapie woj. Kujawsko-Pomorskiego

  • stara trasa Bydgoszcz - Toruń
  • okolice Zalewu Koronowskiego
  • okolice Piasków
  • las za Chmielnikami
  • las w okolicach Piły
  • las za Murowańcem (jadąc z Bydgoszczy na Szubin skręcamy w lewo na Murowaniec, następnie jedziemy ta trasa około 2 km i widzimy las)
  • lasy w okolicach Ostromecka (bogate w borowiki i kanie)

Gdzie są grzyby w Lubuskiem?

  • nadleśnictwo Bytnica
  • lasy w okolicach miejscowości Jany i Zabór
  • lasy w okolicy Jędrzychowa w Zielonej Górze (borowiki, podgrzybki, podbrzeźniaki)
  • miejscowości Skąpe, Przetocznica (co roku wysyp podgrzybków)

ZOBACZ TEŻ: Wujek Zbyszek tylko tak czyścił kurki. Grzyby były bez grama piasku, a cały zabieg zajmuje chwilę. Jak wyczyścić kurki?

Super Express Google News
Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jak nazywała się Ania z Zielonego Wzgórza?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZYBY
GDZIE NA GRZYBY
PRAWDZIWKI