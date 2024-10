Kiedy grubosz gubi liście, wlewam do doniczki 100 ml. Odbija i rośnie jak szalony. Domowy nawóz do grubosza

Jak przyrządzić kanie? Najprościej będzie je usmażyć na maśle zmieszanym z oliwą. Wystarczy, że podzielisz większe kapelusze na kawałki (mniejsze możesz wykorzystać w całości), oprószysz solą i pieprzem i ułożysz na rozgrzanej patelni. Smażysz na złoto z każdej strony. Kanie można także panierować, dokładnie tak jak kotlety schabowe, czyli najpierw solimy, później obtaczamy w mące, następnie zanurzamy w roztrzepanym jajku i obtaczamy bułka tartą. Tak przygotowane „kotlety” smażymy. Jeśli chcemy, by grzyby były delikatniejsze, wcześniej można je namoczyć w mleku. Jednak jeśli szukamy innych pomysłów na wykorzystanie kani, możemy posłużyć się przepisem na kimchi.

Jak przyrządzić kanie? Zmieszaj z wędzoną papryką oraz kapustą i przełóż do słoika. Przepis na grzyby

Kanie świetnie nadają się do kiszenia, co udowadnia popularyzator dzikiej kuchni na Instagramie, czyli @dzikikuk. Autor popularnego profilu od lat dzieli się przepisami i wiedzą dotycząca dziko rosnących roślin, które można wykorzystać w kuchni oraz w lecznictwie. Wraz z sezonem na grzyby opublikował m.in. przepis na makowiec z czasznicą olbrzymią, a także na kimchi (popularna koreańska kiszonka zazwyczaj z kapusty pekińskiej) z kani.

- Z owocników kani usuwamy trzony i kroimy kapelusze na 1-2-centymetrowe paski, które obgotowujemy 10 minut w lekko osolonej wodzie – napisał Dziki Kuk na Instagramie. Dalej radzi by grzyby odsączyć i ostudzić. Następnie radzi, by kapustę pekińską poszatkować i moczyć przez 3 godziny w solance - 2 łyżki na litr wody. Dalej Dziki Kuk tłumaczy — Do rondelka wlewamy 1 szklankę wody, wsypujemy mąkę ryżową i gotujemy na wolnym ogniu do powstania kleiku ryżowego o konsystencji budyniu. Cebulę kroimy w bardzo drobną kostkę, a ząbki czosnku przeciskamy przez praskę. Imbir obieramy, kroimy w plasterki i wszystko łączymy z kleikiem ryżowym. Całość doprawiamy miodem, sosem sojowym i papryką gochugaru. Mieszamy do momentu powstania jednolitej pasty. Wcześniej przygotowane kanie, kapustę i marchewkę łączymy z pastą i dokładnie wszystko mieszamy. Najlepiej ugniatając ręką. Tak powstały nastaw umieszczamy ściśle w słoju. Pozostawiamy w temperaturze pokojowej 3-4 dni. Później, w celu spowolnienie fermentacji, możemy kimchi umieścić w lodówce.

Listę składników znajdziesz na Instagramie autora przepisu, który zamieszczamy poniżej.

