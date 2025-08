Okres odpoczynku i ładowania baterii dobiegł końca. Aryna Sabalenka wróciła do intensywnych treningów, a ich efekty można podziwiać w jej mediach społecznościowych. Tenisistka opublikowała zdjęcie, które błyskawicznie stało się hitem. Widać na nim zawodniczkę w trakcie wyczerpujących przygotowań do kolejnego turnieju. Przemoczona koszulka i skupienie na twarzy nie pozostawiają złudzeń – nie ma mowy o taryfie ulgowej.

"Miami heat". Sabalenka nie zwalnia tempa

Fotografię, która trafiła do sieci, Sabalenka opatrzyła krótkim, ale wymownym podpisem: "Miami heat", sugerując, że upał panujący na Florydzie idzie w parze z temperaturą jej treningów. To jasny sygnał dla rywalek, że po krótkiej przerwie wraca jeszcze silniejsza i bardziej zdeterminowana, by zdominować drugą część sezonu na kortach twardych.

Przeczytaj także: Aryna Sabalenka po koncercie wskoczyła do sauny. Można się poparzyć od samego patrzenia, gorrrąco! [ZDJĘCIA]

Ta determinacja jest napędzana ostatnimi wydarzeniami. Choć za Sabalenką solidny sezon na trawie, to Wimbledon znów przyniósł jej rozczarowanie. Po raz trzeci w karierze dotarła do półfinału, ale marzenia o tytule ponownie musiała odłożyć. Gorycz porażki mogła być tym większa, że po trofeum sięgnęła jej największa rywalka, Iga Świątek, pokonując w finale pogromczynię Białorusinki.

Najpierw luksusowe wakacje, teraz ciężka praca. Wszystko dla jednego celu Sabalenki

Aby odzyskać siły i oczyścić głowę, liderka rankingu WTA postawiła na pełną regenerację. Tuż po londyńskim turnieju wraz z ukochanym Georgiosem Frangulisem udała się na luksusowe wakacje do Grecji. Na zdjęciach z wyspy Mykonos para cieszyła się wypoczynkiem na jachcie i romantycznymi wieczorami.

Strategiczny odpoczynek obejmował również wycofanie się z turnieju w Montrealu. Wszystko zostało podporządkowane jednemu celowi: obronie tytułu mistrzyni US Open. Naładowana nową energią i zmotywowana jak nigdy, Sabalenka ma wrócić do rywalizacji 7 sierpnia w Cincinnati, by na nowojorskich kortach znów pokazać pełnię swoich możliwości.

Zobacz też: Profile Aryny Sabalenki kipią od gorących zdjęć. Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej [GALERIA]