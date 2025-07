Ten krótki, ale intensywny okres regeneracji był jej niezwykle potrzebny. Choć za Sabalenką krótki sezon na trawie, to Wimbledon przyniósł jej sporo emocji, ale i kolejne rozczarowanie. Mimo statusu liderki rankingu, Wimbledon po raz kolejny okazał się dla niej niezdobytą twierdzą. Białorusinka po raz trzeci w karierze zameldowała się w półfinale, lecz na więcej nie pozwoliła jej Amanda Anisimova. Na kolejną szansę na triumf w Londynie będzie musiała poczekać przynajmniej rok.

Aryna Sabalenka wskoczyła do sauny. Są zdjęcia

Gorycz porażki mogła być tym większa, że po wielkoszlemowy tytuł sięgnęła jej największa rywalka, Iga Świątek. Polka w wielkim stylu wygrała tegoroczną edycję, a w finale pokonała właśnie pogromczynię Sabalenki. To symboliczny moment, który sprawił, że choć w rankingu na czele wciąż jest Białorusinka, to w opinii wielu ekspertów i kibiców to właśnie Świątek znów uchodzi za najlepszą tenisistkę świata.

Aby odzyskać siły i mentalną świeżość, Sabalenka postanowiła całkowicie odciąć się od kortu. Zaraz po Wimbledonie, wraz z ukochanym Georgiosem Frangulisem, udała się na zasłużone wakacje do słonecznej Grecji. Tenisistka, która chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, opublikowała serię zdjęć z wyspy Mykonos. Na fotografiach widać parę cieszącą się luksusowym wypoczynkiem na jachcie, romantycznymi randkami przy zachodzie słońca i beztroskimi chwilami przy lampce wina. „Najsłodsze lato” – podsumowała ten czas wyraźnie szczęśliwa zawodniczka.

Wygląda na to, że chwila wytchnienia pod greckim słońcem była dokładnie tym, czego potrzebowała. Sabalenka i jej sztab podjęli strategiczną decyzję o wycofaniu się z prestiżowego turnieju WTA 1000 w Montrealu, by dać jej więcej czasu na odpoczynek. Naładowana nową energią ma wrócić do rywalizacji dopiero 7 sierpnia podczas turnieju w Cincinnati. Wszystko po to, by na nowojorskich kortach znów pokazać pełnię swoich możliwości i powalczyć o obronę zeszłorocznego tytułu w US Open. Biorąc pod uwagę jej determinację, możemy być pewni, że zrobi wszystko, aby ponownie udowodnić, kto jest numerem jeden na świecie.

