Sabalenka wygrzała się na wakacjach! Cieszyła się słońcem i ukochanym

Wimbledon 2025 nie okazał się przełomowy dla Aryny Sabalenki. Liderka rankingu WTA i trzykrotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema wciąż nie ma na koncie wimbledońskiego triumfu. W przeciwieństwie do Igi Świątek, która w wielkim stylu wygrała tegoroczny Wimbledon. W finale Polka ograła zresztą pogromczynię Sabalenki - Amandę Anisimovą. Białorusinka po raz trzeci w karierze dotarła w Londynie "tylko" do półfinału, a na kolejną szansę będzie musiała poczekać co najmniej rok.

W najbliższym czasie pierwsza rakieta świata musi skupić się na obronie zeszłorocznego tytułu w US Open. Zanim jednak wróci na kort, Sabalenka postanowiła naładować baterie i udała się na krótkie wakacje po intensywnej części sezonu na kortach trawiastych. Wraz z ukochanym Georgiosem Frangulisem wybrała się do Grecji.

Aryna Sabalenka w bikini odpoczywa od tenisowego stroju

Białoruska tenisistka nie pierwszy raz chętnie dzieli się chwilami z czasu wolnego w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się mnóstwo zdjęć z błogiego wypoczynku. Wiemy dzięki temu, że wraz z partnerem spędziła czas między innymi na luksusowym jachcie, gdzie mogła w pełni korzystać z uroków greckiego słońca. Na wyspie Mykonos byli też na wyjątkowych randkach, a tenisistka pozwoliła sobie na pełny relaks przy lampce wina.

"Najsłodsze lato" - skomentowała błogi czas ewidentnie szczęśliwa Sabalenka. Wygląda na to, że po Wimbledonie potrzebowała chwili wyciszenia, która ma przynieść efekty po powrocie na kort. Po raz pierwszy od dłuższego czasu to Iga Świątek ponownie uchodzi po Wimbledonie za najlepszą tenisistkę świata, ale jesteśmy przekonani, że Białorusinka zrobi wszystko, aby postarać się szybko odmienić tę sytuację.

Naładowana energią ma wrócić do gry dopiero podczas turnieju w Cincinnati. Ten rozpocznie się 7 sierpnia - wcześniej, od 27 lipca, tenisistki będą rywalizować w imprezie tej samej rangi WTA 1000 w Montrealu. Sabalenka wycofała się z rywalizacji w Kanadzie i w pełni skupia się na obronie tytułów w Cincinnati i wielkoszlemowym US Open. Potrzebowała odpoczynku, a jej zdjęcia z wakacji znajdziesz w poniższej galerii.