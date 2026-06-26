Czy kot może mieć depresję? Lekarka weterynarii wskazała nawet winowajcę kociej choroby

Weterynarze alarmują: choć często błędnie interpretujemy sygnały, koty, podobnie jak ludzie, mogą cierpieć na depresję, która wymaga leczenia.

Lekarka weterynarii Dorota Sumińska potwierdza, że kocia depresja jest realna i może objawiać się zmianami w zachowaniu, jedzeniu czy higienie.

Nie przegap kluczowych symptomów! Dowiedz się, jakie sygnały wysyła Twój kot i jak możesz mu pomóc odzyskać radość życia.

Czy kot może mieć depresję?

Właściciele kotów często błędnie odczytują sygnały wydawane przez ich czworonożnych przyjaciół. Jednym z największych błędów w komunikacji na linii człowiek-kot jest przypisywanie zwierzęciu ludzkich cech. I choć jest to naturalne, gdyż większość właścicieli traktuje koty jak członków swojej rodziny, to jednak warto wiedzieć, że nieco inaczej postrzegają one świat. Często widzimy, że koty wydają się smutne. Wówczas zastanawiamy się, czy nasz koci przyjaciel smuci się z jakiegoś konkretnego powodu, a może ma depresję? I choć mogłoby się wydawać, że ta choroba dotyczy wyłącznie ludzi, to wbrew pozorom zwierzęta również na nią cierpią. potwierdziła to na Instagramie znana lekarka weterynarii, Dorota Sumińska. Na swoim profilu w mediach społecznościowych @suminska_zwierze_ci_sie wyjaśniła, jakie są objawy kociej depresji i kto jest najczęściej jej winny.

Oczywiście, że mogą i niestety przez nas bardzo często mają. Kocia depresja wygląda co prawda troszkę inaczej niż ludzka, ale bywa bardzo ciężka. I trzeba ją leczyć

- wyjaśnia w swoim nagraniu weterynarz.

Depresja u kota. Jakie objawy powinny zwrócić uwagę właściciela?

Koty, podobnie jak ludzie i inne zwierzęta, mogą doświadczać stanów przypominających depresję lub przewlekłego stresu, które wpływają na ich zachowanie i samopoczucie. Weterynarze i behawioryści zwierzęcy coraz częściej rozpoznają te stany i oferują pomoc. A jakie objawy powinny zwrócić uwagę właścicieli kotów?

Kot może stać się bardziej wycofany, unikać kontaktu z domownikami lub innymi zwierzętami, chować się częściej niż zwykle. Może też stać się mniej interaktywny podczas zabawy.

Może jeść mniej lub wcale, co prowadzi do utraty wagi. Rzadziej, ale zdarza się, że kot zaczyna jeść kompulsywnie, co skutkuje przyrostem masy ciała.

Kot może spać znacznie więcej niż zwykle, stając się apatyczny i ospały. Z drugiej strony, niektóre koty mogą mieć problemy ze snem i stać się niespokojne w nocy.

Depresyjne koty często zaniedbują swoją higienę, co objawia się matową, skołtunioną sierścią. Inne mogą nadmiernie się wylizywać (tzw. wygryzanie psychogenne), prowadząc do powstawania łysych plam lub ran.

Kot, który wcześniej był gadatliwy, może stać się cichy, lub odwrotnie – cichy kot może zacząć częściej miauczeć, jęczeć lub wydawać inne, nietypowe dźwięki.

Kot przestaje reagować na swoje ulubione zabawki, niechętnie bierze udział w interakcjach, jest ogólnie mniej aktywny i energiczny.

Czasami koty w stresie lub depresji zaczynają załatwiać się poza kuwetą, co może być sygnałem, że coś jest nie tak z ich samopoczuciem.

Kot może stać się bardziej nerwowy, syczeć, warczeć lub atakować, gdy próbuje się go dotknąć lub podnieść.

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