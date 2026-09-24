TU JEST WOJNA GANGÓW! POLACY WRACAJĄ Z BELGII?!

„Ludzie mają dość tego, co się tutaj dzieje ogólnie w Brukseli”, przekonywał Mateusz Kapica, tłumacz przysięgły i założyciel portalu Aktualnosci.be, który serwuje informacje z Belgii w języku polskim. Adam Feder wybrał się z nim w podróż samochodem po najbardziej niebezpiecznych dzielnicach miasta. „Popularne okienka, dzielnica czerwonych latarni. O, tutaj mamy pierwszą panią...”, pokazywał mężczyzna i ostrzegał, że w tej dzielnicy lepiej nie wychodzić z samochodu z kamerą. „Jest wojna dwóch gangów. Toczą wojnę. Wystrzeliwują się pomiędzy sobą”, relacjonował Kapica, który w Belgii mieszka od ósmego roku życia.

„W takich dzielnicach, gdzie ja aktualnie mieszkam, jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu, jak niektórzy czasami to przedstawiają. Jest mi tu dobrze”, przekonywał Andrzej Rzeszotek, który mieszka w Brukseli od trzynastu lat. Pracuje w supermarkecie, stać go na godne życie i nie myśli o powrocie do Polski.

„Mało znam rdzennych Belgów w Brukseli. To jest taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy”, dodał Dymitr Szum, który mieszka w Belgii od urodzenia i dziwi się, że w Polsce dyskusje o emigrantach wywołują tak duże emocje. „Jak się przyjeżdżało tu z Polski, no to jednak był to inny świat. Jak się przyjechało z takiej małej miejscowości, to dla mnie Belgia była jak Ameryka!”, wspominała kobieta, która przyjechała do Brukseli z Podlasia dwadzieścia pięć lat temu. „To już nie jest to. Czynsze nas wykańczają”, skwitowała.

Obejrzyjcie reportaż Adama Federa z Brukseli!