Para prezydencka z Estonii w Polsce. To pożegnalna wizyta. Tak prezentuje się Marta Nawrocka

Prezydent Estonii niebawem kończy swoją pięcioletnią, a o reelekcję się nie ubiegał. Z tego powodu przyleciał wraz z pierwszą damą do Polski z pożegnalną wizytą, która rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania przez polską parę prezydencką na dziedzińcu Belwederu. Następnie prezydenci Polski i Estonii udali się na rozmowy w wąskim gronie.

Wiadomo, że tematów do rozmów nie brakuje, poruszone zostały nie tylko sprawy związane z relacjami i kontaktami obu państw, ale też aktualna sytuacja dotycząca bezpieczeństwa w regionie, szczególnie w kontekście nasilających się aktów agresji ze strony Rosji. Ostatnim przewidzianym punktem programu wizyty pary prezydenckiej z Estonii jest śniadanie robocze wydawane przez polską parę prezydencką na cześć gości.

Obaj prezydenci, Karol Nawrocki i i Alar Karis mieli okazję spotkać się niedawno w USA. Byli Nowym Jorku, ponieważ uczestniczyli w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkali się wtedy także z innymi przywódcami państw regionu: prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdasem i prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkēvičsem.

Towarzysząca prezydentowi Estonii żona, Sirja Karis przy okazji wizyty spotkała się z naszą pierwszą damą, Martą Nawrocką. Obie panie już na dziedzińcu Belwederu zwracały uwagę eleganckim wyglądem. Przybyła prezydentowa postawiła na komplet w kolorze liliowym, a Marta Nawrocka na klasyczne połączenie czerni z bielą.

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