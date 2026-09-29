18-latek dopiero zdał prawko i już taka akcja! Sześć osób w aucie, jedna w bagażniku

Sześciu pasażerów w pięcioosobowym aucie, z czego jeden podróżował w bagażniku. 18-letni kierowca z Ostrowa Wielkopolskiego, który dopiero co zdał egzamin na prawo jazdy, został zatrzymany przez policję. Stracił uprawnienia, a sprawa trafi do sądu.

Autor: KPP Ostrów Wielkopolski/ Facebook