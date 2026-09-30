Ciało na terenie szpitala w Poznaniu. Nie żyje pracownik placówki!

Do dramatycznego odkrycia doszło w środę 29 września. Jak podaje „Głos Wielkopolski”, służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie około godziny 8:20. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia na terenie Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, zlokalizowanego przy ulicy Szwajcarskiej.

– Dostaliśmy zgłoszenie o odnalezieniu nieprzytomnego mężczyzny na terenie szpitala. Na chwilę obecną mogę potwierdzić, że był to pracownik szpitala.

Powyższe słowa przekazała podkomisarz Anna Klój, reprezentująca zespół prasowy wielkopolskiej policji, której wypowiedź przytoczył „Głos Wielkopolski”. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia mężczyzny. Obecnie funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia.

Tajemnicza śmierć w szpitalu w Poznaniu. Śledczy badają sprawę

Na tym etapie postępowania śledczy wykluczyli zaangażowanie osób trzecich w śmierć pracownika. Służby nie podają do publicznej wiadomości informacji o jego wieku, personaliach ani o tym, jakie stanowisko zajmował w placówce medycznej.

Nie wiadomo również, w którym dokładnie miejscu na terenie szpitala odnaleziono mężczyznę. Nie podano także informacji na temat bezpośredniej przyczyny zgonu. Okoliczności tej sprawy są w dalszym ciągu szczegółowo badane przez odpowiednie organy.