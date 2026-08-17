Tragiczny odkrycie w Żywcu

W niedzielę, 16 sierpnia, w Żywcu doszło do zdarzenia, które wymaga wyjaśnienia przez służby. W rejonie tzw. mostu Widzyka ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejscu przez kilka godzin prowadzone były działania policji oraz innych służb. Informację tę jako pierwszy podał portal "Żywiec info".

Pierwsze informacje o zdarzeniu pojawiły się w niedzielę wieczorem. Według nieoficjalnych doniesień ciało mężczyzny zostało odnalezione w rejonie mostu Widzyka. Na miejsce skierowano służby, które rozpoczęły czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz ustaleniem jego okoliczności.

Informację o prowadzonych działaniach potwierdzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Funkcjonariusze wykonywali na miejscu czynności procesowe, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia.

Na obecnym etapie śledczy nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących tożsamości zmarłego. Nie wiadomo również, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Z uwagi na trwające czynności nie należy przesądzać, w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się w rejonie koryta rzeki.

Służby ustalają przebieg zdarzenia

Od około godziny 19:00 na miejscu prowadzone były działania służb. Policjanci zabezpieczali miejsce, a następnie wykonywali czynności, które mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie wydarzyło się przed odnalezieniem ciała.

W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie wszelkich dostępnych śladów oraz ustalenie okoliczności, w jakich doszło do śmierci. Szczegółowe ustalenia będą mogły zostać przedstawione dopiero po zakończeniu prowadzonych czynności i analizie zgromadzonego materiału.

Na razie nie ma oficjalnych informacji pozwalających jednoznacznie wskazać, jak doszło do śmierci mężczyzny. Nie wiadomo także, jak długo znajdował się on w miejscu, w którym został odnaleziony.

Postępowanie ma na celu przede wszystkim ustalenie tożsamości zmarłego, przyczyny jego śmierci oraz dokładnego przebiegu wydarzeń. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności służby będą mogły określić, czy śmierć była wynikiem nieszczęśliwego zdarzenia, czy też zachodziły inne okoliczności.

Na tym etapie wszelkie hipotezy dotyczące przyczyn i przebiegu zdarzenia byłyby przedwczesne. Ostateczne ustalenia będą zależały od wyników czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy oraz pozostałe służby.

Dramat na moście w Żywcu: