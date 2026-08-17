Tak przez lata zmieniał się Leszek Lichota. Jego metamorfoza robi wrażenie

Widzowie pokochali go jako uroczego Grzegorza Ziębę w „Na Wspólnej”, by po latach z zapartym tchem śledzić jego losy jako hardego Wiktora Rebrowa w serialu „Wataha”. Leszek Lichota to aktor, który na naszych oczach przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zmieniały się nie tylko jego role, ale także wizerunek.

Z chłopaka z sąsiedztwa stał się dojrzałym, charyzmatycznym mężczyzną. Jak ewoluował jego styl na przestrzeni ponad dwóch dekad? Ta podróż w czasie może was zaskoczyć.

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Początki kariery Leszka Lichoty. Pamiętacie go z tych ról?

Choć dziś trudno w to uwierzyć, jego droga na szczyt nie była usłana różami. Wszystko zaczęło się na dobre po ukończeniu Akademii Teatralnej w Warszawie w 2002 roku. Początkowo pojawiał się w epizodycznych rolach, które dziś mogą pamiętać tylko najwierniejsi fani.

Prawdziwą trampoliną do popularności okazał się serial „Na Wspólnej”. Rola Grzegorza Zięby, w którą wcielał się od 2003 roku, przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. To właśnie wtedy miliony Polaków po raz pierwszy usłyszały o Leszku Lichocie.

Ten jeden moment w karierze Leszka Lichoty zmienił wszystko

Każdy aktor czeka na rolę, która odmieni jego los. Dla Leszka Lichoty takim przełomem okazał się serial „Prawo Agaty”, gdzie jako mecenas Marek Dębski skradł serca publiczności. To tam udowodnił, że jest gotów na role pierwszoplanowe. Jednak prawdziwa rewolucja w jego wizerunku nadeszła wraz z produkcją HBO.

Rola kapitana Wiktora Rebrowa w serialu „Wataha” z 2014 roku była strzałem w dziesiątkę. Lichota zerwał z wizerunkiem sympatycznego amanta, pokazując mroczną, niezwykle magnetyczną twarz. Kolejnym krokiem milowym było wcielenie się w ikoniczną postać. W 2023 roku zmierzył się z legendą, grając profesora Rafała Wilczura w nowej ekranizacji „Znachora”, co ugruntowało jego pozycję w aktorskiej elicie.

Nie tylko aktorstwo. Czym zaskoczył Leszek Lichota?

Poza planem filmowym Leszek Lichota ma pasję, która dla wielu może być sporym zaskoczeniem. Aktor jest zapalonym i utalentowanym graczem w snookera. To nie tylko hobby, ale dyscyplina, w której odnosi realne sukcesy.

Lichota ma na koncie medale zdobyte na Mistrzostwach Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze. W latach 2018, 2022 i 2023 sięgał po złoto, udowadniając, że jego precyzja i spokój sprawdzają się nie tylko przed kamerą, ale także przy snookerowym stole.

Życie prywatne Leszka Lichoty. U boku tej kobiety odnalazł szczęście

Choć jego życie zawodowe jest pełne wyzwań i medialnego zgiełku, w życiu prywatnym ceni sobie spokój. Przez lata tworzył zgrany duet z aktorką Iloną Wrońską, którą widzowie mogą kojarzyć z wielu popularnych produkcji. Para poznała się na planie serialu „Na Wspólnej” i przez lata tworzyła udany związek. Wspólnie wychowywali dwoje dzieci: córkę Nataszę oraz syna Kajetana. Dużym zaskoczeniem była więc informacja o rozstaniu aktorów, która pojawiła się w mediach w październiku 2025 roku. Dziś Lichota jest w związku z kostiumografką i stylistką Katarzyną Baran.

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Ile lat kończy Leszek Lichota w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Leszek Lichota urodził się 17 sierpnia 1977 roku. Oznacza to, że w tym roku będzie świętował swoje 49. urodziny. Aktor przez lata udowodnił, że jest jak wino - im starszy, tym lepszy, a jego talent i charyzma z wiekiem tylko zyskują na sile.

Jak bardzo zmienił się od czasów pierwszych ról. Czy pamiętacie, jak wyglądał na początku swojej kariery? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zebraliśmy jego zdjęcia na przestrzeni lat. Ta metamorfoza jest naprawdę niezwykła.