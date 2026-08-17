Edyta Górniak zdradza, co fani piszą do niej w wiadomościach. "Bardzo głębokie, bardzo piękne, bardzo szczere"

Edyta Górniak należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z obserwatorami swoimi refleksjami dotyczącymi życia, emocji i duchowości. Jej wpisy często wywołują lawinę komentarzy, ale, jak się okazuje, najważniejsze dla niej reakcje pojawiają się poza publiczną przestrzenią internetu. Wokalistka dostaje bowiem mnóstwo prywatnych wiadomości od osób, które odnajdują w jej słowach coś ważnego dla siebie.

Bardzo, bardzo, bardzo ludzie są wdzięczni. Te reakcje ludzi są najbardziej emocjonalne. Dostaję naprawdę takie treści, że czasem byłoby mi nawet może niezręcznie opublikować, bo są bardzo głębokie, bardzo piękne, bardzo szczere - wyznała Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expressem".

Artystka podkreśla, że podobne emocje towarzyszą jej również podczas koncertów. Szczególnie cieszy ją powrót po siedmiu latach do występów plenerowych. Jednak okazuje się, że tym razem na spotkaniach z publicznością zależy jej nie tylko na muzyce.

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Edyta Górniak szykuje coś dla fanów. Tego jeszcze nie było!

Górniak zauważa bowiem zmianę w tym, jak odbierają ją fani. Jej zdaniem coraz częściej nie patrzą na nią wyłącznie przez pryzmat wielkiej sceny i statusu gwiazdy. Zaczynają dostrzegać w niej przede wszystkim człowieka, który - podobnie jak oni - ma swoje doświadczenia, emocje i przemyślenia.

To, co bardzo kocham w tym roku, to po filmie, po tych właśnie dużych takich wypowiedziach moich, choćby u Cypriana Majchera. Jestem szczęśliwa, bo ludzie przestają patrzeć na mnie już tylko jako na artystę, tylko patrzą jak na drugiego człowieka - powiedziała nam.

Wokalistka przyznała, że taka więź jest dla niej czymś wyjątkowym. Po tylu latach kariery mogłoby się wydawać, że niewiele jest w stanie ją jeszcze zaskoczyć. Tymczasem Górniak odkryła zupełnie nowy wymiar relacji ze swoją publicznością.

Nie spodziewałam się, że w ogóle może być jeszcze piękniejsza więź i bliskość po tylu latach bycia na scenie, a jednak ta relacja się tak uszlachetnia - zdradziła.

Czy ta wyjątkowa relacja może przerodzić się w coś więcej niż koncerty, wywiady i wiadomości w mediach społecznościowych? Wszystko wskazuje na to, że tak! Podczas rozmowy padło pytanie, czy artystka rozważa stworzenie specjalnych warsztatów dla swoich fanów. Jej odpowiedź była krótka, ale bardzo konkretna.

Myślę, że zrobię. Myślę, że zrobię - zapowiedziała Edyta Górniak.

Rozmawiała Julita Buczek

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