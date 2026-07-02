Tłum polskich gwiazd bawi się na Open'er Festivalu 2026. Rewia mody w Gdyni [ZDJĘCIA]

Maffashion i Jessica Mercedes na Open'er Festival 2026

Dla wielu polskich influencerek Open'er Festival to wydarzenie sezonu, przypominające popularną amerykańską Coachellę. Daje im to doskonałą okazję do zaprezentowania starannie przygotowanych festiwalowych stylizacji. Pierwszego dnia imprezy w tłumie można było dostrzec Julię Kuczyńską, czyli Maffashion, która przyjechała nad morze w gronie znajomych. Wybrała strój doskonale eksponujący jej nową fryzurę. Zupełnie inny, bardzo dziewczęcy kierunek obrała z kolei Jessica Mercedes. Postawiła na krótką, różową sukienkę, co stanowiło celowy zabieg związany z jej nowym kontraktem reklamowym z marką Barbie.

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Maffashion pokazała zdjęcia sprzed lat. Nie do wiary, jaki kiedyś wyglądała!

Anna i Robert Lewandowscy wśród znanych par na Open'erze

Środowe koncerty przyciągnęły również znane małżeństwa, w tym czołowych polskich piłkarzy wraz z partnerkami. Anna Lewandowska u boku Roberta zaprezentowała stylizację podkreślającą jej wypracowaną sylwetkę. Z kolei Wojciech Szczęsny z żoną Mariną Łuczenko-Szczęsną spędzali czas w większym gronie. Towarzyszyli im bliscy znajomi, wśród których znaleźli się piosenkarka Saszan oraz aktor Patryk Pniewski. W Gdyni świetnie bawili się również Magdalena Tarnowska i Bagi.

Dawid Kwiatkowski i Joanna Liszowska na festiwalu w Gdyni

Lista znanych twarzy na tegorocznym Open'erze jest znacznie dłuższa. Wśród bawiącej się publiczności dostrzeżono również wokalistę Dawida Kwiatkowskiego oraz aktorkę Joannę Liszowską. Wydarzenie relacjonuje Gabi Drzewiecka, która w ramach pracy dla Telewizji Polskiej przeprowadza wywiady z występującymi muzykami. Galeria zdjęć dokumentuje festiwalowe szaleństwa i stylizacje polskich celebrytów podczas pierwszego dnia tej muzycznej imprezy.