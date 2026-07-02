Te gwiazdy Open'era dzielą dekady. Jedne mają 25 lat, a inne prawie 70?

Najmłodsze gwiazdy Open'era

Wśród młodych nazwisk szczególnie wyróżnia się PinkPantheress, która ma 25 lat. Brytyjska artystka błyskawicznie przeszła drogę od piosenek publikowanych w sieci do wielkich festiwali. Niewiele starsza jest Addison Rae – gwiazda TikToka i nowa twarz popu ma 25 lat, a 26. urodziny będzie obchodzić jesienią. Do młodego pokolenia należy też Reneé Rapp, która ma 26 lat, oraz Ethel Cain, mająca 28 lat. Zara Larsson, choć obecna na scenie od dawna, również ma dopiero 28 lat. To pokazuje, jak wcześnie część artystek zaczęła karierę i jak dużo osiągnęła jeszcze przed trzydziestką.

Trzydziestolatki, które rządzą popem i elektroniką

Jennie z BLACKPINK ma 30 lat i już należy do największych gwiazd światowej popkultury. Halsey ma 31 lat, ale jej kariera jest tak intensywna, że wielu fanom może się wydawać, że jest obecna na scenie znacznie dłużej. W podobnym wieku są także JADE i Teddy Swims – oboje mają 33 lata. JADE ma za sobą ponad dekadę sukcesów z Little Mix, a Teddy Swims dopiero w ostatnich latach stał się globalnym fenomenem dzięki hitowi "Lose Control". Peggy Gou ma 34 lata, ale już za moment będzie świętować 35. urodziny.

Legendy, których wiek robi wrażenie

Największy kontrast widać przy artystach, którzy są legendami muzyki. Florence Welch, liderka Florence + The Machine, ma 39 lat i od lat uchodzi za jedną z najbardziej charyzmatycznych wokalistek koncertowych. Zupełnie inną kategorią są Nick Cave i członkowie The Cure. Nick Cave ma 68 lat, a Robert Smith, lider The Cure, ma 67 lat. Obaj należą do artystów, których kariera trwa od dekad, a ich koncerty nadal przyciągają tłumy młodszych i starszych fanów.

Open'er łączy pokolenia

Tegoroczny line-up świetnie pokazuje, jak szeroki jest dziś świat muzyki. Obok 25-letnich gwiazd internetu i streamingu pojawiają się artyści, którzy zaczynali karierę, gdy nie było jeszcze ani TikToka, ani Instagrama, ani Spotify. I właśnie w tym tkwi siła Open'era. Jednego dnia można zobaczyć artystkę, która dopiero tworzy historię nowego popu, a chwilę później legendę, która tę historię współtworzyła od kilkudziesięciu lat.

Galeria: Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni? [Lista gwiazd]

55