Największe ikony mody tegorocznego Open'era. To one wyznaczają trendy na całym świecie

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-07-02 13:50

Open'er od lat jest nie tylko muzycznym, ale też modowym wydarzeniem. W tym roku na scenach w Gdyni pojawią się artystki, które inspirują miliony fanów nie tylko piosenkami, ale też stylem. Jennie, Peggy Gou, Halsey, JADE czy Addison Rae to nazwiska, które równie dobrze brzmią w line-upie festiwalu, jak i w pierwszym rzędzie pokazów mody.

Jennie. K-popowa królowa luksusu

Jennie od lat uchodzi za jedną z największych ikon mody w świecie K-popu. Członkini BLACKPINK współpracowała z największymi markami, pojawiała się na najważniejszych pokazach i regularnie trafiała na listy najlepiej ubranych gwiazd. Jej styl jest jednocześnie elegancki, dziewczęcy i bardzo nowoczesny. To właśnie Jennie udowodniła, że artystka K-popowa może być globalną ambasadorką luksusu i jedną z najważniejszych postaci światowej popkultury. Każda jej stylizacja błyskawicznie obiega media społecznościowe, a fani analizują nawet najdrobniejsze detale.

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Peggy Gou. DJ-ka, która wygląda jak z modowego edytorialu

Peggy Gou to osobny fenomen. Koreańska DJ-ka od lat łączy świat klubów ze światem mody. Jej styl jest odważny, miejski i bardzo rozpoznawalny. Lubi mocne kolory, okulary, krótkie fasony, skórę, sportowe inspiracje i klimat lat 90. Peggy regularnie pojawia się na fashion weekach i współpracuje z luksusowymi markami. Ma też własną markę odzieżową Kirin, inspirowaną streetwearem i koreańską estetyką. W jej przypadku moda nie jest dodatkiem do muzyki, ale naturalną częścią artystycznej tożsamości.

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Halsey. Styl, który nie boi się ryzyka

Halsey nigdy nie była gwiazdą bezpiecznych stylizacji. Od lat eksperymentuje z fryzurami, makijażem, kreacjami i scenicznym wizerunkiem. Potrafi pojawić się w romantycznej sukni, awangardowym kostiumie albo looku inspirowanym punkiem i za każdym razem wyglądać wiarygodnie. Jej styl jest mocno związany z osobowością sceniczną. Halsey wykorzystuje modę do opowiadania historii o sobie: o sile, kruchości, buncie i niezależności. To jedna z tych artystek, które nie ubierają się "ładnie", tylko komunikują coś strojem.

JADE i Addison Rae. Nowe twarze popowej mody

JADE po latach w Little Mix zaczęła budować własny wizerunek. Jest odważniej, bardziej teatralnie i bardziej modowo niż w czasach girlsbandu. Jej styl świetnie pasuje do nowego etapu kariery: ma być wyrazisty, nieco przerysowany i zapamiętywalny. Addison Rae przeszła podobną drogę wizerunkową. Z gwiazdy TikToka stała się jedną z najchętniej obserwowanych nowych twarzy popu. Jej styl łączy klimat Y2K, dziewczęcy pop i modową nonszalancję. To dokładnie ten rodzaj estetyki, który świetnie żyje na Instagramie, TikToku i festiwalowych zdjęciach.

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Open'er będzie też pokazem stylu

Tegoroczny Open'er może być jednym z najciekawszych modowo festiwali ostatnich lat. Jennie przyciąga fanów luksusu i K-popu, Peggy Gou – wielbicieli klubowego coolu, Halsey – osoby kochające artystyczną ekspresję, a JADE i Addison Rae – młodą publiczność wychowaną na trendach z internetu.

Jedno jest pewne: na tych koncertach będzie się nie tylko słuchać, ale też patrzeć. I można założyć, że wiele festiwalowych stylizacji trafi później prosto do mediów społecznościowych.

Galeria: Gwiazdy na Open'erze 2026. Maffashion, Mercedes, Szczęśni, Bagi, Tarnowska, Kwiatkowski, Liszowska i inni

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