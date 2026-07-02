Legenda polskiego rocka w zaskakującym wydaniu na telewizyjnym festiwalu! Wiadomo, skąd taka decyzja

Zespół IRA to dziś już prawdziwa ikona polskiego rocka. Powstał w Radomiu w 1987 roku z inicjatywy Kuby Płucisza. Co ciekawe, jej nazwa często - i błędnie - kojarzona jest z Irlandzką Armią Republikańską. Płucisz chciał, aby jego zespół miał nazwę liczącą właśnie trzy litery, śladem TSA, którego był wtedy wielkim fanem. Postawił na Ira, co w języku łacińskim oznacza "gniew". Pierwszy skład kapeli uzupełnili Artur Gadowski w roli wokalisty oraz Grzegorze Owczarek, Dariusz Grudzień i Grzegorz Wawrzeńczyk, odpowiednio perkusista, basista i klawiszowiec.

Debiutancka płyta IRY ukazała się w 1989 roku, już w nieco zmienionym składzie. Kluczowa dla rozpoznawalności grupy okazała się kolejna, Mój dom z 1991 roku, z której pochodzą tak kultowe kompozycje, jak tytułowa oraz Nadzieja. W 1996 roku zespół rozpadł się, do reaktywacji doszło pięć lat później. Obecnie IRA gra w składzie Gadowski-Owczarek-Piotr Sujka-Piotr Konca-Sebastian Piekarek. Zespół ma na koncie dwanaście płyt, a najbardziej aktualną pozostaje Jutro z 2021 roku.

Eska ROCK: Wywiad z Arturem Gadowskim (IRA)

Pamiętacie te długie włosy? Tak przez lata zmieniał się Artur Gadowski:

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IRA jako trio?! Zaniepokojenie fanów

Grupa cieszy się dziś statusem ikony, aktywnie koncertuje, a jej działania cieszą się dużym zainteresowaniem fanów i fanek. To oni właśnie wyrazili bardzo duże zaniepokojenie, gdy kilka dni temu zapowiedziano występ IRY na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival. Ogłoszony pokaz podpisano jednak jako "IRA trio", a na zdjęciu zabrakło Sujki i Owczarka, czyli basisty i perkusisty.

W sekcji komentarzy natychmiast pojawiło się bardzo dużo pytań o powód nieobecności na wydarzeniu dwóch uwielbianych muzyków. Czy obawy te były słuszne?

Wszelkie wątpliwości rozwiał jednak Artur Gadowski. Muzyk udostępnił na swoim koncie na Facebooku zapowiedź występu na Top of the Top Sopot Festival 2026, w opisie dając do zrozumienia, że nieobecność dwóch kluczowych muzyków na scenie wynika z faktu, iż na tej tym razem stanie wraz z IRĄ... orkiestra! To z jej udziałem formacja zagra swoje największe przeboje.

Zespół IRA pozostaje niezwykle aktywny pod kątem koncertowym. Grupa gra także teraz, w okresie letnim niemal w każdy weekend, a szczegóły na temat koncertów pojawiają się na bieżąco w jej mediach społecznościowych. Wiadomo już chociażby, że 4 lipca IRA wystąpi w Krapkowicach. Już teraz wiadomo także, że formacja będzie koncertować jesienią, m.in. 27 listopada zaprezentuje się w warszawskiej Stodole.