Lider zespołu IRA wydał córkę za mąż i oficjalnie powitał zięcia w rodzinie. Zdjęcie Zuzy trafiło do sieci

W weekend w rodzinie Artura Gadowskiego odbyło się wielkie święto. Jego córka Zuza stanęła na ślubnym kobiercu. Do sieci trafiło zdjęcie wykonane w plenerze, wśród zieleni i przy pięknej pogodzie. Lider zespołu IRA, ubrany w elegancki granatowy garnitur, z dumą i wzruszeniem odprowadzał córkę do ołtarza. U boku taty Zuza prezentowała się zjawiskowo w klasycznej białej sukni ślubnej z welonem i bukietem z róż oraz eukaliptusa.

Zuza got married! Witamy w rodzinie Huberta

– napisał muzyk na swoim profilu na Facebooku, informując fanów, że właśnie został teściem po raz drugi.

ZOBACZ TAKŻE: Sasha Strunin poślubiła gwiazdora "M jak miłość" i została macochą! Mężczyzna w przeszłości był żonaty

Rodzina Gadowskiego – dzieci i śluby

Artur Gadowski to nie tylko wokalista legendarnego zespołu IRA, ale i ojciec. Z pierwszego małżeństwa ma troje dzieci: Wiktorię, Kacpra i Zuzannę.

Na ślubnym kobiercu muzyk ponownie stanął w 2009 roku. Jeszcze przed drugim ślubem udzielił wywiadu dla "Angory", w którym opowiedział o miłości do Irminy i dzieciach. To właśnie tam podkreślił, że jest ojczymem Idy. "Mamy 10-letnią córkę Idę, której jestem ojczymem", czytaliśmy w 2007 roku, co oznacza, że dziś kobieta ma 28 lat.

Najstarsza córka Gadowskiego, Wiktoria, urodziła się z zespołem Downa. Muzyk nigdy nie ukrywał, jak ważna jest dla niego akceptacja i wsparcie – zarówno w rodzinie, jak i społeczeństwie. Wokalista od lat wspiera działania Fundacji "Ja też". Zuza natomiast poszła śladami ojca. Kobieta jest uzdolniona muzycznie, nagrała kilka własnych piosenek i brała udział w programie telewizyjnym.

NIE PRZEGAP: Ślub jak z bajki! Syn Marioli Bojarskiej-Ferenc i jego ukochana Marta powiedzieli sobie "tak". Panna młoda nie ukrywała brzuszka

Choć Artur Gadowski przez dekady cieszy się ogromną popularnością, konsekwentnie oddziela życie prywatne od sceny. Sam mówił, że po rozstaniu z pierwszą żoną wiele nauczył się o relacjach i odpowiedzialności. Dziś skupia się na rodzinie i muzyce, a momenty takie jak ślub córki są dla niego powodem do dumy i wzruszenia.

Nowe rodzinne zdjęcie Artura Gadowskiego znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Bosacka jest już po ślubie! Pokazała zdjęcie z ukochanym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.