Sasha Strunin poślubiła gwiazdora "M jak miłość" i została macochą! Mężczyzna w przeszłości był żonaty

Piosenkarka i aktor pojawili się razem w studiu "Pytania na śniadanie" kilka dni po ślubie. Jak wyznali, ceremonia, która odbyła się w ostatni weekend czerwca, była dokładnie taka, jaką sobie wymarzyli – skromna, kameralna, ale bardzo emocjonalna.

Było prosto, skromnie, bo chcieliśmy, żeby to była taka nasza ceremonia i jest to bardzo trudne tak naprawdę, żeby zrobić to po swojemu, bo bardzo szybko wpada się w jakieś koleiny tego, że to jest ślub i to ma jakoś wyglądać, że są standardy, które trzeba spełnić